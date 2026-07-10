Емануел Уаньони пренаписа историята със световен рекорд на 1000 метра

Кенийският лекоатлет Емануел Уаньони постави нов световен рекорд в бягането на 1000 метра по време на турнира от Диамантената лига в Монако. Олимпийският шампион на 800 метра финишира за 2:11.83 минути и подобри с 0.13 секунди досегашното върхово постижение на своя сънародник Ноа Нгени, което остана ненадминато в продължение на 27 години.

Уаньони направи впечатляващо бягане и остави почти секунда зад себе си британеца Джейк Уайтман, докато алжирецът Джамел Седжати завърши на третото място.

"Това беше първият път, когато бягам на 1000 метра и подобряването на световния рекорд ме прави толкова щастлив. Искам да благодаря на останалите състезатели, защото ме накараха да дам най-доброто от себе си“, заяви щастливият кениец след финала.

Дисциплината 1000 метра не присъства в програмата на Олимпийските игри и световните първенства по лека атлетика, но рекордното бягане на Уаньони се превърна в един от най-запомнящите се моменти на турнира в Княжество Монако.