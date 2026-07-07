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Божидар Саръбоюков срещу световния елит в Монако

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Спорт
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Българският европейски шампион в зала ще премери сили с четирима световни първенци в скока на дължина на турнира от Диамантената лига „Херкулес“

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Божидар Саръбоюков е изправен пред поредното голямо предизвикателство през сезона. Българският лекоатлет ще се състезава срещу четирима световни шампиони в турнира от Диамантената лига „Херкулес“ в Монако, който ще се проведе на 10 юли. Надпреварата в скока на дължина започва в 21:35 часа българско време.

Европейският шампион в зала от Апелдоорн 2025 ще излезе в една от най-силните конкуренции през сезона. Сред съперниците му са настоящият световен шампион Матия Фурлани (Италия), двукратният олимпийски шампион и световен първенец Милтиадис Тентоглу (Гърция), шампионът на планетата от Доха 2019 Таджей Гейл (Ямайка) и световният шампион в зала Жерсон Балде (Португалия).

В престижния старт ще участват още олимпийският вицешампион от Париж 2024 Уейн Пинок, европейският вицешампион в зала Зимон Еамер, както и 19-годишният кубински талант Хорхе Оделин, който държи световния рекорд при юношите до 20 години.

Саръбоюков пристига в Монако след впечатляваща първа половина на сезона. Преди малко повече от месец той донесе историческа първа победа за България при мъжете в Диамантената лига, след като триумфира в Рим. Освен това българинът завърши втори в Шанхай и трети в Сямън, което му отрежда второто място в генералното класиране с 14 точки – само една зад лидера Милтиадис Тентоглу.

Турнирът в Монако ще бъде поредният ключов тест за 22-годишния българин в битката за челните позиции в Диамантената лига и срещу най-големите имена в световния скок на дължина.

#Диамантена лига в Монако 2026 #Божидар Саръбоюков

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