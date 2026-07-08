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Леката атлетика се завръща на Националния стадион "Васил Левски"

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Спорт
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Завръщането на най-голямото спортно съоръжение в България стана възможно благодарение на усилията на Българската федерация по лека атлетика и финансирането на Министерството на младежта и спорта.

георги павлов всеки атлет волос защити чест екипа българия
Снимка: БТА
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Този уикенд, на 11 и 12 юли, след мащабen ремонт Националнияt стадион "Васил Левски" ще приеме за първи път състезание от националния календар. На изцяло новата писта ще се проведе Националният шампионат за момчета и момичета под 16 години, който ще събере близо 400 от най-перспективните млади атлети от цялата страна.

Завръщането на най-голямото спортно съоръжение в България стана възможно благодарение на усилията на Българската федерация по лека атлетика и финансирането на Министерството на младежта и спорта.

"Много съм щастлив, че за първи път ще видим състезание от националния календар на новата писта на стадион "Васил Левски ". Атлетическите таланти на България заслужават да се изявяват при възможно най-добрите условия и затова ние, от БФЛА, няма да пестим силите си, за да може да им ги осигуряваме. Благодаря на Министерството на младежта и спорта за подадената ръка и подкрепата. Това е пример, че когато сме заедно, няма невъзможни неща", коментира президентът на БФЛА Георги Павлов.

Националният шампионат по лека атлетика за момчета и момичета под 16 години ще се проведе в събота и неделя, като стартът на първия състезателен ден е в 14:30, а на втория - в 9:00 часа.

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#Георги Павлов #Българска федерация по лека атлетика (БФЛА) #Министерство на младежта и спорта (ММС) #Национален стадион "Васил Левски"

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