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Трима остават в болница след катастрофата край Дупница, разследването поема следовател

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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прокуратурата кюстендил представи повече информация тежката катастрофа дупница
Снимка: БГНЕС
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Разследването на тежката катастрофа на изхода на Дупница от 11 юли, при която загинаха двама души, а трима пострадаха, ще бъде поето от следовател. Това съобщи говорителят на Окръжната прокуратура в Кюстендил Мариана Сиракова. По думите ѝ досъдебното производство няма да се води от разследващ полицай.

Сиракова посочи, че Окръжната прокуратура е образувала досъдебно производство за причиняване на пътнотранспортно произшествие по непредпазливост. Предстои да се направи анализ на иззети кръвни проби на водача на лекия автомобил, за наличие на алкохол или наркотични вещества, каза още прокурор Сиракова. Водачът и пътникът до него загинаха при катастрофата.

Двамата от пострадалите – момче и момиче са все още в болница в Дупница, а другото 19-годишно момиче – в болница в София.

#пострадали #катастрофа #Дупница

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