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Българските таланти завоюваха 11 медала и завършиха втори на Балканското първенство в Крайова

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Спорт
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Националният ни отбор до 20 години спечели пет шампионски титли, три сребърни и три бронзови отличия, затвърждавайки силните позиции на страната ни в леката атлетика при подрастващите

Българските таланти завоюваха 11 медала и завършиха втори на Балканското първенство в Крайова
Снимка: пресцентър БФХГ
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Българският национален отбор по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години затвърди водещите позиции на страната ни на Балканите, след като завърши с общо 11 медала на шампионата в Крайова. В изключително силна конкуренция, която отдавна надхвърля рамките на региона, младите ни атлети останаха втори в класирането по отличия, отстъпвайки единствено на Гърция.

Българските състезатели се завърнаха с пет златни, три сребърни и три бронзови медала, а освен това записаха и редица класирания в челната шестица, които още веднъж потвърдиха потенциала на това поколение.

Шампионски титли за България спечелиха Йоан Каменов на 100 метра, Радина Величкова на 100 метра, Зинга Фирмино в тройния скок, Ива Деливерска на 100 метра с препятствия, както и щафетата на 4х100 метра при юношите в състав Димитър Христов, Йоан Каменов, Зинга Фирмино и Деян Цветанов. Квартетът триумфира и с нов национален рекорд - 40.50 секунди.

Сребърните отличия заслужиха Деян Цветанов на 100 метра, Християн Касабов на 110 метра с препятствия и Зара Илиева на 3000 метра.

Бронзови медали спечелиха Теодор Янков в скока на дължина, Сияна Бръмбарова също в скока на дължина и Стефани Димитрова в мятането на диск.

От Българската федерация по лека атлетика продължават да поставят специален акцент върху развитието на тази възрастова група, тъй като именно тези състезатели се очаква да бъдат гръбнакът на националния отбор през следващите години. Една от основните цели на федерацията остава осигуряването на по-добри условия и финансова подкрепа за най-перспективните млади атлети, за да останат мотивирани и да продължат развитието си в спорта.

#балканско първенство по лека атлетика до 20 години в Крайова #български национален отбор по лека атлетика

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