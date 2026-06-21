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Георги Павлов: Всеки атлет във Волос защити с чест екипа на България

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Спорт
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Президентът на БФЛА изрази удовлетворение от представянето на националния отбор на Балканското първенство, където страната ни спечели шест отличия

Георги Павлов: Всеки атлет във Волос защити с чест екипа на България
Снимка: БТА
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Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов изрази задоволството си от представянето на националния отбор на Балканското първенство във Волос. Българските състезатели приключиха участието си в Гърция с общо шест медала – една титла и пет бронзови отличия.

"Изключително съм доволен от представянето на българския национален отбор. Това е сериозен успех, зад който стоят много труд, постоянство, характер и отдаденост“, заяви Павлов.

Ръководителят на федерацията подчерта, че оценява високо не само медалистите, но и всички атлети, представяли България на шампионата.

"Искам специално да подчертая, че достойно се представиха всички наши състезатели. Всеки един атлет, който застана на старт, защити с чест екипа на България и показа резултата от своя труд, усилия и подготовка“, коментира той.

По думите му мястото в националния отбор е заслужено от всеки състезател, а федерацията ще продължи да подкрепя развитието на леката атлетика у нас.

"Вярваме в нашите атлети и ще продължим да инвестираме в тях“, категоричен беше Павлов.

Президентът на БФЛА отличи и ролята на Министерството на младежта и спорта за постигнатите резултати, определяйки държавната подкрепа като ключова за подготовката и международното представяне на българските състезатели.

Според него България трябва да участва с възможно най-многобройни състави на Балканските първенства, тъй като подобни форуми дават ценен международен опит и допълнителна мотивация на атлетите.

"Поздравявам всички състезатели, треньори и хора от щаба за достойното представяне. Най-важното е, че целият отбор показа дух, характер и отношение към националния екип“, добави Георги Павлов.

#Георги Павлов #Българска федерация по лека атлетика (БФЛА)

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