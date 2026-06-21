Георги Павлов: Всеки атлет във Волос защити с чест екипа на България

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов изрази задоволството си от представянето на националния отбор на Балканското първенство във Волос. Българските състезатели приключиха участието си в Гърция с общо шест медала – една титла и пет бронзови отличия.

"Изключително съм доволен от представянето на българския национален отбор. Това е сериозен успех, зад който стоят много труд, постоянство, характер и отдаденост“, заяви Павлов.

Ръководителят на федерацията подчерта, че оценява високо не само медалистите, но и всички атлети, представяли България на шампионата.

"Искам специално да подчертая, че достойно се представиха всички наши състезатели. Всеки един атлет, който застана на старт, защити с чест екипа на България и показа резултата от своя труд, усилия и подготовка“, коментира той.

По думите му мястото в националния отбор е заслужено от всеки състезател, а федерацията ще продължи да подкрепя развитието на леката атлетика у нас.

"Вярваме в нашите атлети и ще продължим да инвестираме в тях“, категоричен беше Павлов.

Президентът на БФЛА отличи и ролята на Министерството на младежта и спорта за постигнатите резултати, определяйки държавната подкрепа като ключова за подготовката и международното представяне на българските състезатели.

Според него България трябва да участва с възможно най-многобройни състави на Балканските първенства, тъй като подобни форуми дават ценен международен опит и допълнителна мотивация на атлетите.