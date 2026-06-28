БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България се измъкна от капана на Украйна в Лигата на нациите
Чете се за: 03:47 мин.
Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в...
Чете се за: 01:45 мин.
Трагедията във Венецуела: Всеки спасен човешки живот е чудо
Чете се за: 03:25 мин.
Цените на едро на основни храни, плодове и зеленчуци...
Чете се за: 03:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мирела Минчева покри норматива за европейското първенство до 18 години на 200 метра

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Състезателката на Добруджа Добрич изпълни изискването за шампионата в Риети, а Радина Величкова се отличи с две титли на държавното първенство до 20 години

Мирела Минчева покри норматива за европейското първенство до 18 години на 200 метра
Снимка: БТА
Слушай новината

Мирела Минчева си осигури участие на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години, след като покри норматива в дисциплината 200 метра по време на държавния шампионат до 20 години в София.

Състезателката на Добруджа Добрич завърши трета във финала с време 25.00 секунди, което ѝ гарантира място на шампионата в Риети (Италия) през юли. Победителка стана Радина Величкова (Ботев Пловдив), която постави личен рекорд от 23.71 секунди, а втора финишира Кристина Петкова (Атлетик София) с 24.96 секунди.

Величкова направи впечатляващо представяне в София, след като по-рано триумфира и в спринта на 100 метра с време 11.71 секунди, с което завоюва втора титла от шампионата.

При юношите на 200 метра шампион стана Димитър Христов (Бургас 98) с резултат 21.63 секунди, след като по-рано спечели и бягането на 400 метра.

Държавното първенство до 20 години излъчи шампионите във всички дисциплини, като отличията бяха разпределени между представители на клубове от цялата страна. Състезанието беше и важна възможност за младите атлети да покрият нормативи за големите международни първенства през сезона.

#европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Жълт код за горещо време – очакват се температури между 32° и 37°
2
Жълт код за горещо време – очакват се температури между...
Ясна е пълната картина на елиминациите за Мондиал 2026
3
Ясна е пълната картина на елиминациите за Мондиал 2026
Дете и баща му пострадаха при падане от атракционна люлка в Антоново
4
Дете и баща му пострадаха при падане от атракционна люлка в Антоново
Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в Лайпциг, след като жегата разтопи релсите
5
Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в Лайпциг, след...
Пожар горя в столичния квартал “Лозенец”, двама души са пострадали
6
Пожар горя в столичния квартал “Лозенец”, двама души са...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
6
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...

Още от: Лека атлетика

Шабан Мустафа завоюва три златни медала на световното първенство по планинско бягане за ветерани
Шабан Мустафа завоюва три златни медала на световното първенство по планинско бягане за ветерани
Състезанията от Диамантената лига по лека атлетика в Париж в неделя ще преминат при специални условия Състезанията от Диамантената лига по лека атлетика в Париж в неделя ще преминат при специални условия
Чете се за: 01:55 мин.
Христо Илиев продължава впечатляващата си форма, завърши трети на силен турнир в Йерусалим Христо Илиев продължава впечатляващата си форма, завърши трети на силен турнир в Йерусалим
Чете се за: 01:45 мин.
България обяви състава си за Балканиадата по лека атлетика до 18 години в Нове Место България обяви състава си за Балканиадата по лека атлетика до 18 години в Нове Место
Чете се за: 01:22 мин.
300 атлети откриха новата писта на стадион „Васил Левски“ 300 атлети откриха новата писта на стадион „Васил Левски“
Чете се за: 01:47 мин.
Георги Павлов: Всеки атлет във Волос защити с чест екипа на България Георги Павлов: Всеки атлет във Волос защити с чест екипа на България
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Проверки на мантинелите: Вътрешният министър с разкрития по темата
Проверки на мантинелите: Вътрешният министър с разкрития по темата
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Хищници в интернет - как да опазим децата от педофили? Хищници в интернет - как да опазим децата от педофили?
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Васил Терзиев: София има нужда от по-високи собствени приходи и финансова децентрализация Васил Терзиев: София има нужда от по-високи собствени приходи и финансова децентрализация
Чете се за: 12:42 мин.
У нас
Живот сред руините: Във Венецуела продължават да пристигат спасителни екипи Живот сред руините: Във Венецуела продължават да пристигат спасителни екипи
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Самолетна катастрофа във Франция: 11 души загинаха при обучение за...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Гореща вълна обхваща и България, предупреждения за опасни...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Жега в Европа - рекорд в Германия, бури в Париж и Брюксел
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Тежък трафик и задръствания по Южното Черноморие в пика на сезон
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ