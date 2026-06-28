Мирела Минчева покри норматива за европейското първенство до 18 години на 200 метра

Състезателката на Добруджа Добрич изпълни изискването за шампионата в Риети, а Радина Величкова се отличи с две титли на държавното първенство до 20 години
Мирела Минчева си осигури участие на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години, след като покри норматива в дисциплината 200 метра по време на държавния шампионат до 20 години в София.
Състезателката на Добруджа Добрич завърши трета във финала с време 25.00 секунди, което ѝ гарантира място на шампионата в Риети (Италия) през юли. Победителка стана Радина Величкова (Ботев Пловдив), която постави личен рекорд от 23.71 секунди, а втора финишира Кристина Петкова (Атлетик София) с 24.96 секунди.
Величкова направи впечатляващо представяне в София, след като по-рано триумфира и в спринта на 100 метра с време 11.71 секунди, с което завоюва втора титла от шампионата.
При юношите на 200 метра шампион стана Димитър Христов (Бургас 98) с резултат 21.63 секунди, след като по-рано спечели и бягането на 400 метра.
Държавното първенство до 20 години излъчи шампионите във всички дисциплини, като отличията бяха разпределени между представители на клубове от цялата страна. Състезанието беше и важна възможност за младите атлети да покрият нормативи за големите международни първенства през сезона.