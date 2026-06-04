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Весела Лечева: Служителите на БОК не са получавали заплати от месеци

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Спорт
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Новият председател на олимпийския комитет определи състоянието на организацията като тревожно и обяви, че следващата седмица ще представи подробен доклад пред Изпълнителното бюро

Весела Лечева: Служителите на БОК не са получавали заплати от месеци
Снимка: БТА
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Весела Лечева официално встъпи в длъжност като председател на Българския олимпийски комитет (БОК) след продължилата повече от година съдебна сага около управлението на организацията. На среща с медиите пред централата на комитета тя заяви, че завареното състояние е „изключително тревожно“ и разкри, че служителите не са получавали възнаграждения от няколко месеца.

"Все още не можем да ви приемем вътре в сградата на БОК. Тепърва ще се запознаем цялостно със състоянието на комитета, но от това, което мога да кажа, то е изключително тревожно. Служителите не са получавали заплати от няколко месеца, дори и режийните разходи не са плащани. Преди няколко дни бяхме пред спиране на тока“, заяви Лечева.

Тя обясни, че следващата седмица ще свика заседание на Изпълнителното бюро, на което ще представи актуалното състояние на БОК и ще бъдат набелязани първите мерки за нормализиране на работата.

Лечева подчерта, че новото ръководство, избрано на Общото събрание на 19 март 2025 година, вече е официално вписано в Търговския регистър, с което приключва продължилата над година институционална и съдебна несигурност.

"Защитавахме изцяло каузата на феърплея и най-вече авторитета на БОК. Мандатът вече е съкратен на три години, затова темпото, което ще наложим, трябва да компенсира пропуснатото време“, каза още тя.

Председателят на БОК допълни, че предстои приемането на бюджет и нова структура на организацията, което ще позволи да бъде възстановено и финансирането от Международния олимпийски комитет.

Генералният секретар на БОК Данаил Димов също призна, че през последната година комитетът не е функционирал нормално, което е създало сериозно напрежение в работата на олимпийската организация.

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#Български олимпийски комитет (БОК) #Весела Лечева

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