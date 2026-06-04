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Нургюл Салимова и Надя Тончева са в топ 10 преди последния кръг от еврошампионата по шахмат за жени

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Спорт
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Салимова ще има шанс да се бори и за медал

нургюл салимова сериозен прогрес ранглистата успеха баку
Снимка: БГНЕС
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Нургюл Салимова и Надя Тончева са в топ 10 на класирането преди последния кръг от европейското първенство по класически шахмат за жени, което се провежда в Батуми, Грузия.

Салимова ще има шанс да се бори и за медал, тъй като изостава само с половин точка от призовите позиции. Българката е със 7,5 точки, след като в днешния десети кръг завърши реми с белите фигури с испанката Сабрина Вега, която бе лидер в подреждането до момента. Двете направиха много равностойна партия, в която се стигна до топовен ендшпил, в който ремито стана факт след трикратно повторение на 42-рия ход.

Салимова разделя четвърто-шесто място в класирането, като по допълнителни показатели е пета.

В същото време Тончева вече е със 7 точки след победа с белите над Марсел Ефроимски от Израел. Българката осъществи отлична атака на царския фланг, с която разби отбраната на Ефроимски и за представителката на Израел нямаше друг изход, освен да се предаде след 40 хода игра.

Така Тончева се придвижи до деветата позиция като с нейния актив са шахматистките от седма до 14-а позиция.

С по 6 точки са Белослава Кръстева и Габриела Антова. Кръстева завърши реми с украинката Наталия Букса, а Антова спечели срещу друга представителка на тази страна - Анастасия Рахмангулова.

Гергана Пейчева и Виктория Радева пък са с по 5,5 точки след ремита в десетия кръг. Пейчева, която единствена от българките днес игра с черните фигури, раздели по половин точка със София Погорелских от Сърбия, а Радева направи същото с Катажина Двилевич от Полша.

Поражение допусна единствено Анджелика Ненова, която отстъпи пред Михалина Руджинска от Полша.

В класирането преди последния кръг води украинката Анастасия Хнатишин с 8,5 точки, пред Сабрина Вега и Олга Баделка от Австрия с по 8.

#Надя Тончева #Нургюл Салимова

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