Президентът на Световната федерация по гребанен: Пловдив има много богат опит в домакинството на големи състезания

Президентът на Световната федерация по гребане Жан-Кристоф Ролан призна, че Пловдив има богат опит в организацията на големи състезания и изрази увереност, че световното гребане ще се връща в града през следващите години. Той участва в официалната пресконференция преди началото на предстоящото световно първенство за юноши и девойки до 19 години, което ще се проведе от 6 до 9 август на Гребната база в града.

В брифинга взеха участие още вицепрезидентът на Световната федерация Анамари Фелпс, заместник-кметът на Пловдив Николай Бухалов, президентът на българската федерация по гребане Свилен Нейков и председателят на организационни комитет на първенството Иван Попов.

„Цялото световно гребане е щастливо, че се връща в Пловдив за световното първенство. Преди месец бяхме тук и за кръг от Световната купа за мъже и жени. Пловдив има много богат опит в домакинството на големи международни състезания. Сигурен съм, че организационният комитет е подготвил всичко по най-добрия начин за предстоящото първенство“, заяви президентът на Световната федерация по гребане Жан-Кристоф Ролан.

„Тук в Пловдив имате много добра Гребна база. От гледна точка на атлетите – това е страхотна база за състезания. Бил съм тук много пъти и сме изключително доволни от организационния комитет, който прави всичко възможно състезателите да получат необходимите условия, за да покажат най-доброто от себе си“, каза още той.

"Ще се връщаме в Пловдив и в следващите години. Градът е много известен в света на гребането и се надяваме това да продължи да бъде така. Състезание от подобен ранг е голяма възможност и за България да промотира спорта пред подрастващите, които да започнат да тренират. В днешно време децата имат много опции за забавление, затова е важно за нас да покажем нашия спорт в най-добрата си светлина, за да вдъхнови децата да се запалят по гребането“, заяви той и пожела успех на българските състезатели в предстоящото състезание.

Вицепрезидентът на Световната федерация Анамари Фелпс също бе на мнение, че Пловдив предлага много добри условия за провеждане на големи състезания от подобен ранг.

„Винаги е страхотно да сме в Пловдив. Миналата година имахме много добре Европейско първенство. Гостоприемството на хората в България е чудесно. За много от младите състезатели това е първо първенство от световен ранг, на което участват и е голяма възможност за тях за първи път да се срещнат с цялата гребна общност. Радваме се, че тази година това ще стане именно в Пловдив, където има отлични условия. Каналът е известен с добрите си времена, така че очакваме и добри постижения от младите атлети“, коментира Фелпс, която през миналата година присъства на Европейското първенство по гребане, което се проведе отново в Пловдив.

Заместник-кметът на Пловдив Николай Бухалов подчерта важността от приемането на подобни големи първенства във връзка с кандидатурата на града за Европейска столица на спорта през 2028 година.

„Като участник на много Световни първенства, мога да кажа, че тук каналът предлага едни от най-добрите условия и е изключително бърз“, обясни двукратният олимпийски шампион и обърна внимание на проекта за изграждане на загряващ гребен канал в близост до сегашната Гребна база.

„Изискванията да бъдем домакини на голямо първенство са да има загряващ канал. Община Пловдив прави стъпки в тази насока. Общината трябва да търси и начина на финансиране, за да може да бъде изграден той. Това не е спортна зала. Гребният канал е парк и е любимо място на пловдивчани. Смятам, че този загряващ канал трябва да бъде изграден“, категоричен бе Николай Бухалов.

Председателят на организационния комитет на първенството Иван Попов обяви, че общо 655 състезатели от 54 държави ще се борят за медалите на световното първенство по гребане в Пловдив.

„Това е своеобразен рекорд за Пловдив. Всички вече са тук. Ще участват общо 229 лодки в първенството. Има създадена много сериозна организация. Преди месец имахме Световна купа и това ни помогна много за организацията“, каза Попов и допълни, че малко под 2000 чужденци ще посетят Пловдив във връзка с планетарния шампионат за юноши и допълни, че не се предвиждат промени в програмата заради очакваното горещо време в града.

Президентът на Българската федерация по гребане Свилен Нейков пък обясни, че българските лодки на световното първенство ще бъдат шест, като общо 16 състезатели ще представят България на шампионата.

„За първи път участваме с толкова голям брой лодки. Възползваме се от предимството да сме домакините. Имаме пълно скул направление при момчетата и скиф и четворка скул при момичетата. Домакинството на България оказва положително влияние, защото децата търсят изява и тук могат да се сблъскат с предизвикателствата на такова състезание“, категоричен бе той.

При юношите за България ще гребат Даниел Маринов (скиф), Илиан Николов и Петър Пенков (двойка скул), Стефан Костов, Стоичко Стоичков, Филип Йорданов и Даниел Петков (четворка скул) и Юлиян Шопкин, Атанас Борисов, Александър Миланов и Валери Димитров (четворка без рулеви).

При дамите за България ще се състезават Румяна Стоянова (скиф), Мария Чакърова, Лилия Господинова, Виктория Христова и Светлозара Георгиева (четворка скул).

Официалното откриване на световното първенство е тази вечер от 18:30 часа на Римския стадион в Пловдив.