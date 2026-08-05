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16 млади спортисти от 12 федерации ще получат стипендии по програмата „Олимпийска солидарност“ за Дакар 2026

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Спорт
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Стипендиите ще подпомогнат подготовката на 16 млади спортисти (7 момичета и 9 момчета) в 12 спорта – лека атлетика (трима), бадминтон и плуване (двама), ушу, колоездене, спортна гимнастика, таекуондо, стрелба с лък, фехтовка, брейк, плажна борба, джудо.

16 млади спортисти от 12 федерации ще получат стипендии по програмата „Олимпийска солидарност“ за Дакар 2026
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16 млади спортисти от 12 федерации ще получат стипендии за провеждане на тренировъчни лагери като част от програмата на МОК „Олимпийска солидарност“. За тези средства кандидатства БОК, а финансовата помощ е на стойност от 25 000 щатски долара, които ще бъдат изразходвани за лагери в България и в чужбина, както и обучения преди Младежките олимпийски игри Дакар 2026 г. ( 31 октомври - 13 ноември).

Стипендиите ще подпомогнат подготовката на 16 млади спортисти (7 момичета и 9 момчета) в 12 спорта – лека атлетика (трима), бадминтон и плуване (двама), ушу, колоездене, спортна гимнастика, таекуондо, стрелба с лък, фехтовка, брейк, плажна борба, джудо.

„Нашата цел е програмите на МОК да достигат в пълен обем до всички български спортисти, треньори и специалисти. За целта подсилихме екипа, който ще се занимава с проекти и програми, за да можем да участваме ефективно и да използваме всички възможности, които програмата „Олимпийска солидарност“ предоставя на участниците в олимпийското движение“, коментира председателят на БОК Весела Лечева.

„Олимпийска солидарност“ е инициатива на МОК за развитие на спорта, която предоставя финансова и техническа помощ на националните олимпийски комитети (НОК) по света. На разположение на националните олимпийски комитети са многостранни програми, които поставят на първо място развитието на спортистите, както и обучението на треньори и спортни администратори с цел популяризирането на олимпийските ценности.

#Летни младежки олимпийски игри Дакар 2026

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