16 млади спортисти от 12 федерации ще получат стипендии по програмата „Олимпийска солидарност“ за Дакар 2026

16 млади спортисти от 12 федерации ще получат стипендии за провеждане на тренировъчни лагери като част от програмата на МОК „Олимпийска солидарност“. За тези средства кандидатства БОК, а финансовата помощ е на стойност от 25 000 щатски долара, които ще бъдат изразходвани за лагери в България и в чужбина, както и обучения преди Младежките олимпийски игри Дакар 2026 г. ( 31 октомври - 13 ноември).

Стипендиите ще подпомогнат подготовката на 16 млади спортисти (7 момичета и 9 момчета) в 12 спорта – лека атлетика (трима), бадминтон и плуване (двама), ушу, колоездене, спортна гимнастика, таекуондо, стрелба с лък, фехтовка, брейк, плажна борба, джудо.

„Нашата цел е програмите на МОК да достигат в пълен обем до всички български спортисти, треньори и специалисти. За целта подсилихме екипа, който ще се занимава с проекти и програми, за да можем да участваме ефективно и да използваме всички възможности, които програмата „Олимпийска солидарност“ предоставя на участниците в олимпийското движение“, коментира председателят на БОК Весела Лечева.

„Олимпийска солидарност“ е инициатива на МОК за развитие на спорта, която предоставя финансова и техническа помощ на националните олимпийски комитети (НОК) по света. На разположение на националните олимпийски комитети са многостранни програми, които поставят на първо място развитието на спортистите, както и обучението на треньори и спортни администратори с цел популяризирането на олимпийските ценности.