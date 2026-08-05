Александър Александров и Божидара Ангелова ще представят България на световното първенство по джудо за спортисти със синдром на Даун в Швеция

България ще бъде представена от Александър Александров и Божидара Ангелова на световното първенство по джудо за спортисти със синдром на Даун – JUDOWN World Championships 2026.

Двамата състезатели на Федерация Адаптирана Физическа Активност – България (ФАФА България) ще защитават националния трибагреник на най-престижния международен шампионат по джудо за спортисти със синдром на Даун, който ще се проведе от 5 до 9 август 2026 г. в Линдесберг, Швеция.

Световното първенство ще бъде официално открито на 7 август, когато ще се проведе индивидуалната надпревара. На 8 август състезателите ще се включат и в отборното състезание.

В шампионата ще участват представители на Аржентина, България, Великобритания, Грузия, Финландия, Хърватия, Япония, Полша, Португалия, Турция, Швеция и още редица държави, което го превръща в едно от най-значимите международни спортни събития за спортисти със синдром на Даун през 2026 година.

Участието на Александър Александров и Божидара Ангелова е поредна стъпка в развитието на адаптираното джудо в България и още една възможност страната ни да бъде достойно представена на световната спортна сцена.