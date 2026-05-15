Франция обяви състава си за Мондиал 2026

Франция обяви официалния си състав за Световното първенство по футбол. Изненада е липсата на халфа на Реал Мадрид Едуардо Камавинга и вратаря на ПСЖ Люка Шевалие.

Някои заговориха и за Антоан Гризман, но той вече поема към края на своя футболен път и догодина ще играе в Орландо, САЩ. Няма ги още героите от световното през 2018 г. Пол Погба и Оливие Жиру.

Селекционерът Дидие Дешан е заложил на петима халфове, сред които легендата Н'Голо Канте. В състава са включени цели осем нападатели, сред които изпъква името на Килиан Мбапе.

Мнозина повдигнаха въпроса и за присъствието на играчите от Кристъл Палас, Максанс Лакроа и Жан-Филип Матета, на което Дешан отговори, че английският тим стигна до финал в лигата на конференциите и формата им е убедителна.

Франция е в група с Норвегия, Сенегал и Ирак на Мондиала. Първият мач на Франция е срещу Сенегал на 16 юни в Ню Джърси и ще бъде излъчен по БНТ 1.