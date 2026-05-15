Модерно хибридно игрище на стадиона във Филаделфия за Мондиала

Стадионът във Филаделфия е във финалната част от подготовката за домакинството на мачове от Световното първенство по футбол. Основен акцент в подготовката е новото високотехнологично хибридно игрище.

В основата на модернизацията е новото високотехнологично хибридно игрище, което комбинира естествена трева с подсилване от синтетични влакна. Настилката е разработена така, че да издържа на натоварването при интензивни мачове на най-високо ниво.

Системата вече е преминала тестове по време на клубни турнири, което дава увереност на организаторите, че условията ще отговарят на изискванията на ФИФА.

Съоръжението, което е дом на отбора от НФЛ Филаделфия Игълс, преминава и през цялостен ребрандинг специално за Мондиала. Паралелно с това градът се подготвя да посрещне стотици хиляди фенове от цял свят.

Филаделфия е сред 16-те града домакини на шампионата, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. В центъра на града вече е поставен часовник, който отброява времето до началото на футболния форум.