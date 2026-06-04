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Ламин Ямал е най-скъпият футболист в света

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Само на 18 години Ламин Ямал оглави за втора поредна година класацията за най-скъп футболист в света.

Според проучване на CIES Football Observatory звездата на Барселона е оценена на над 358 милиона евро.

След него в подреждането се нареждат Ерлинг Холанд от Манчестър Сити и Килиан Мбапе от Реал Мадрид.

Младият испанец продължава да впечатлява с изявите си както за Барселона, така и за националния отбор на Испания. През сезона той отбеляза 24 гола и направи 18 асистенции във всички турнири.

Ямал вече има няколко големи трофея с Барселона, а с националния тим спечели европейската титла през 2024 година.

Според специалистите талантът и силните му изяви го превръщат в една от най-ярките звезди на световния футбол.

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