БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

FIFA публикува списък на всички играчи от 48-те отбора на Мондиала

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

ФИФА публикува списъка на всички 1248 играчи от 48-те национални отбора, които ще участват на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Мондиалът започва на 11 юни, като всички 104 мача ще бъдат излъчени по БНТ 1 и БНТ 3.

Любопитни цифри се крият зад избора на националните селекционери на страните участнички на 23-те футболни финали. В книгата на рекордите влизат Лионел Меси, Кристиано Роналдо и мексиканският вратар Гийермо Очоа. За тримата световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще бъде шесто участие на най-големия форум. От записаните играчи 357 имат поне по едно участие зад гърба си на планетарен шампионат, а дебютантите са 891.

25 години е разликата между най-възрастния и най-младия играч на Мондиал 2026. С най-много опит е шотландецът Крейг Гордън със своите 43 години и 162 дни, а общо 7 са на възраст над 40 години.

На другия полюс е Хилберто Мора. Мексиканският халф е все още непълнолетен - на 17 години и 240 дни. 22-ма играчи на първенството са под 20.

Пред своят първи мач на световни първенства са четири от страните. Това са Кабо Верде, Кюрасао, Йордания и Узбекистан.

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
2
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
Общинският съветник на Варна Стоян Петков: Три години кметът Коцев и кметът на района бездействат по отношение на незаконния строеж
3
Общинският съветник на Варна Стоян Петков: Три години кметът Коцев...
Павел Попов: Действията за спиране на незаконното строителство край Варна са започнали преди две години
4
Павел Попов: Действията за спиране на незаконното строителство край...
Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба Алино"
5
Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба...
Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград, подготвя се екстрадицията му
6
Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград, подготвя...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
5
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Спорт

Ламин Ямал е най-скъпият футболист в света
Ламин Ямал е най-скъпият футболист в света
Страхотен 9-ти кръг за българските шахматистки на европейското в Грузия Страхотен 9-ти кръг за българските шахматистки на европейското в Грузия
Чете се за: 00:30 мин.
Лека атлетика: Габриела Петрова покри норматив за европейското, Христо Илиев с втора победа у нас Лека атлетика: Габриела Петрова покри норматив за европейското, Христо Илиев с втора победа у нас
Чете се за: 00:40 мин.
Децата-танцьори от Уганда се подготвят за шоуто с Шакира на финала на Мондиал 2026 Децата-танцьори от Уганда се подготвят за шоуто с Шакира на финала на Мондиал 2026
Чете се за: 00:22 мин.
Кметът на Ню Йорк с нестандартен рекламен клип за финала на Световното Кметът на Ню Йорк с нестандартен рекламен клип за финала на Световното
Чете се за: 00:27 мин.
Турция изпрати националите си на Мондиала с впечатляваща церемония Турция изпрати националите си на Мондиала с впечатляваща церемония
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

След смъртоносния инцидент с мълния край Кресна: Как да се предпазим при силна буря?
След смъртоносния инцидент с мълния край Кресна: Как да се...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и част от пътя Котел – Омуртаг (СНИМКИ) Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и част от пътя Котел – Омуртаг (СНИМКИ)
Чете се за: 02:07 мин.
Регионални
Отново наводнение в дългополското село Медовец (СНИМКИ) Отново наводнение в дългополското село Медовец (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Как е задържан бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев и как ще бъде предаден на българските власти Как е задържан бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев и как ще бъде предаден на българските власти
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: 19-годишният Никола...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
"Справедлива стойност": Нов пакет от мерки срещу високите...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Риск за сигурността на Вучич във връзка с напрежението между Сърбия...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в пластмасова супа?...
Чете се за: 20:15 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ