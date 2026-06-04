Диви животни заменят исторически личности на новите британски банкноти

Великобритания може да замени известни изображения на исторически личности върху банкнотите с диви животни. Сред предложенията са лисица, акула, бухал, таралеж и земна пчела.

Общо 18 животински вида са включени в краткия списък, от който ще бъдат избрани новите изображения за банкнотите от 5, 10, 20 и 50 паунда.

Идеята предизвика разнопосочни реакции. Някои смятат, че исторически личности като Уинстън Чърчил, Джейн Остин и Алън Тюринг трябва да останат част от националната валута, докато други подкрепят идеята за повече внимание към дивата природа.

Образът на крал Чарлз III ще остане върху банкнотите. Окончателното решение за новия дизайн се очаква до края на годината.