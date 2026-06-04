Енчо Керязов отличи българските фехтовачи за успехите им през сезона

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди с почетни плакети състезатели и треньори от националния отбор по фехтовка за постигнатите успехи на международната сцена през настоящия сезон.

Сред отличените бе европейската шампионка на сабя до 23 години Вероника Василева, която завоюва златен медал на първенството на Стария континент в Каляри. Признание получиха и Белослава Иванова, Емма Нейкова и Мариела Георгиева, които заедно с Василева спечелиха бронзово отличие в отборната надпревара на шампионата.

Почетен плакет получи и най-добрата българска състезателка на сабя Йоана Илиева за бронзовия медал, завоюван на турнира от веригата Гран При в Инчон.

По време на церемонията министърът поздрави състезателите за високите спортни резултати и подчерта, че с представянето си те продължават да утвърждават авторитета на българската фехтовка на международната сцена. Той изрази благодарност за положения труд, постоянството и професионализма на спортистите, както и за работата на техните треньори и ръководители.

За приноса си към успехите на националния отбор беше отличен и старши треньорът Ивайло Воденов. Признание получи също председателят на Българската федерация по фехтовка Йордан Гълъбов за усилията му в развитието и популяризирането на спорта в България.

Награждаването е поредното признание за доброто представяне на българските фехтовачи през сезона, в който те записаха значими успехи както на европейската, така и на световната сцена.