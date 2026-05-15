Зеленски: Русия готви нови масирани комбинирани атаки по Украйна

Русия готви нови масирани комбинирани атаки по Украйна, каза президентът Володимир Зеленски. По думите му обект на нападенията могат да станата т.нар. "центрове за вземане на решения", т.е. сгради на институции.

Зеленски направи изявлението след среща с Генералния щаб и с представители на разузнаването. Украинският президент заяви, че Киев подготвя отговор на мащабните руски удари от изминалите дни. Само в Киев жертвите от вчерашното нападение вече са 24. В града днес е ден на траур.

Украйна потвърди, че е ударила комплекс за преработване на нефт на държавната "Роснефт", край Рязан. Градът е на около 500 км от украинската граница. От руска страна заявиха, че при удара са загинали най-малко трима.

Украйна и Русия размениха днес по 205 военнопленници. Това е първият етап от договорения с посредничеството на САЩ, обмен на 1000 души от всяка страна. По информация на изданието "Политико", ЕК активно работи, за да може до края на второто тримесечие Украйна да получи първия транш от 9 млрд. евро, част от одобрения кредит в размер на 90 млрд. евро.