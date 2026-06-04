Недостиг на гориво: Опашки за бензин с купони в Крим

Русия за първи път призна за спад в добива на петрол в страната. Руският вицепремиер Александър Новак заяви, че причината са извънпланови ремонти на рафинерии. Само през май Украйна е извършила 16 атаки срещу руски петролни рафинерии. Украинските удари от последните дни предизвикаха бензинова криза на Крим. Ограничения в продажбата на бензин се въвежда и в други райони на Русия, включително и в Москва област.

В Крим бензинът се купува срещу купони. Система беше въведена в неделя и ще бъде в сила поне 30 дни. Освен това шофьорите нямат право да зареждат повече от 20 литра. Забранено е пълненото на туби с гориво.

Ксения, жителка на Севастопол: "Ситуацията с бензина е трудна. Редим се на опашка от 5:00 часа сутринта."

До кризата се стигна след украински удари с дронове по магистралата, която свързва Крим с Ростовска област. Това е един от основните маршрути за доставка на гориво на полуострова.

Анжелика, жителка на Севастопол: "Не губим надежда. Опитваме се да си помагаме. Ще се справим."

Крим е стратегически във войната. Служи като база за снабдяване на руските войски в Южна Украйна. За това и все по-често се превръща в мишена на украинските удари. През последните месеци петролните и газови обекти на Русия станаха приоритетни цели на Украйна.

Проблеми с горивата има и извън полуострова. Руски медии съобщават, че бензиностанции в Москва и Московска област налагат ограничения на продажбите. "Временни затруднения" е имало и с доставките в Санкт Петербург. Ограничения за купуване на бензин са наложени също в Белгородска и Курска област.

Русия забрани износа на бензин, а от 1 юни Москва забрани да се изнася и керосин. От 2023 година Русия не обявява официално добива на петрол. Но според Международната агенция за атомна енергия през април руският добив на суров петрол е намалял с около 460 000 барела дневно.