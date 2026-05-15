Спор за паркиране: Задържаха мъж, след като нападнал депутата Ивайло Мирчев

Мъж от София е задържан след конфликт с народния представител и съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев заради неправилно паркиране. Сигналът е подаден в полицията снощи, когато Мирчев се прибирал към дома си, а на улицата неправилно бил паркиран автомобил, който пречил на движението. От прокуратурата съобщиха, че действията са по хулигански подбуди и агресивният шофьор е задържан за 72 часа. От "Да, България", в своя позиция, заявиха, че действията на прокуратурата са прекалени и нищо не налага подобни крайни мерки.

Във Фейсбук профила си Ивайло Мирчев разпространи кадри от конфликта с доставчик на храна, който неправилно е паркирал в тясна улица в столичния квартал "Лозенец".

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България": "Снощи, малко след 20:00 часа прибирах детето си от екскурзия и по единствения път, по който можех да мина до гаража си кола беше запушила улицата. Помолих водача на автомобила да се отмести, защото буквално няма от къде да мина. Той отказа многократно, след което аз извадих телефона си да го снимам."

Според твърденията на Мирчев, тогава мъжът започнал да се държи агресивно и дори посегнал, но не успял да му нанесе удар.

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България": "Замахна няколко пъти с ръка, приплъзна му се в лявата ми буза. Аз се обадих на 112, така както трябва да направи всеки."

Докато пристигне полицейски патрул мъжът решил да си тръгне.

Любомир Николов, директор на СДВР: "На място са изпратени полицейски екипи, които на място установяват Иво Мирчев, който споделя, че преди около 10-15 минути е бил нападнат от агресивен водач."

Както Ивайло Мирчев, така и негови съседи предоставили записи и полицията е успяла да открие и задържи агресивния шофьор.