Полицаи в Кърджали иззеха пратки с наркотици, адресирани до непълнолетен

В хода на специализирана операция за противодействие на притежанието и разпространението на наркотици полицаи от Районното управление на МВР в Кърджали са иззели 20 пратки - кутии, в които са намерени три вида наркотици. Това съобщиха от пресцентъра на полицията.

В съобщението е уточнено, че иззетите количества са: 82 грама марихуана, 5 грама хашиш и 192 грама желирана субстанция във вид на бонбони, реагирали на канабис. Наркотиците са били изпратени на името на непълнолетен от Кърджали, който е установен.

Пратките са от чужбина и са поръчани по интернет, уточняват от полицията. Установеният непълнолетен е попаднал в полезрението на властите в предходна операция за противодействие на притежанието и разпространението на наркотици преди дни, когато у момчето е открита марихуана. Тогава е установена една пратка, отново с три вида наркотици.

Дрогата е иззета, извършен е оглед. Образувано е досъдебно производство по текстове от Наказателния кодекс за незаконно придобиване и държане на високорискови наркотични вещества.