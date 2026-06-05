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Полицаи в Кърджали иззеха пратки с наркотици, адресирани до непълнолетен

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Полицаи в Кърджали иззеха пратки с наркотици, адресирани до непълнолетен
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В хода на специализирана операция за противодействие на притежанието и разпространението на наркотици полицаи от Районното управление на МВР в Кърджали са иззели 20 пратки - кутии, в които са намерени три вида наркотици. Това съобщиха от пресцентъра на полицията.

В съобщението е уточнено, че иззетите количества са: 82 грама марихуана, 5 грама хашиш и 192 грама желирана субстанция във вид на бонбони, реагирали на канабис. Наркотиците са били изпратени на името на непълнолетен от Кърджали, който е установен.

Пратките са от чужбина и са поръчани по интернет, уточняват от полицията. Установеният непълнолетен е попаднал в полезрението на властите в предходна операция за противодействие на притежанието и разпространението на наркотици преди дни, когато у момчето е открита марихуана. Тогава е установена една пратка, отново с три вида наркотици.

Дрогата е иззета, извършен е оглед. Образувано е досъдебно производство по текстове от Наказателния кодекс за незаконно придобиване и държане на високорискови наркотични вещества.

#пратки с наркотици #полицията в Кърджали

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