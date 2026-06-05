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Разкрита е нарколаборатория в Средец

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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28-годишен криминално проявен мъж е задържан при специализирана полицейска операция в Средец. При претърсване на дома му на ул. „Никола Попов“ служители на Районното управление открили и иззели около 8 грама метамфетамин, електронна везна, газов и електрически котлон, както и стъклена лула за употреба на наркотични вещества.

При последвалата проверка на таванско помещение полицаите попаднали на различни химични вещества и прекурсори, използвани за производството на синтетична дрога. Иззети са стъклени колби с напоени памуци, бутилки с коресилин, солна киселина, спирт за горене, червен фосфор и други вещества.

По данни на полицията откритите материали сочат, че на мястото е била изградена импровизирана лаборатория за производство на високорискови наркотични вещества. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.


#в Средец #разкрита #нарколаборатория

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