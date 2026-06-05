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Измамиха възрастен мъж на улица в Сливен с хиляди евро и долари

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По случая са задържани двама чужденци

удар имотната мафия столичната полиция задържа известния измамник
Снимка: БТА/Архив
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Криминалисти от Областната дирекция на МВР – Сливен разкриха измама, при която 91-годишен жител на града е бил подведен да предаде 3000 евро и 2350 щатски долара. Това съобщиха от пресцентъра на полицията.

Работата по случая е започнала на 4 юни след подаден сигнал от сина на пострадалия възрастен мъж.

По данни на разследването двама чужди граждани са спрели пенсионера на пешеходна пътека в Сливен и са го убедили, че ще получи безплатни електроуреди, комплекти кухненски прибори и друга домакинска посуда, ако направи парично дарение в подкрепа на социално слаби хора.

След получаването на сигнала служители на полицията са предприели незабавни действия по горещи следи. Заподозрените са били установени и задържани на магистрала "Тракия" в района на Нова Загора.

Задържаните са чужди граждани на 37 и 34 години. При извършените следствени действия в автомобила им са открити вещи и предмети, използвани при осъществяването на измамната схема. У единия от мъжете е намерена и значителна сума пари.

Двамата са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Работата по разследването продължава.

#полицията в Сливен

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