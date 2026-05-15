Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия финал на "Евровизия 2026" във Виена

България триумфално се завърна на Евровизия след тригодишно отсъствие. DARA с песента си "Bangaranga" разтърси сцената във Виена и класира страната ни на големия финал в събота. В края на януари Дара стана големият победител в националната селекция на БНТ за избор на изпълнител за най-големия музикален конкурс. И след снощното си изпълнение DARA влезе в топ 7 на евентуалните победители според букмейкърите. Обществената телевизия зае лидерска позиция в българския телевизионен ефир по време на излъчването снощи.

3 минути, които промениха очакванията и превърнаха България във финалист в песенния конкурс "Евровизия". "Bangaranga" на Дара се превърна в черния кон, който изпревари останалите със стабилни вокали, театрална сценография, емоционално присъствие и реакция на публиката.

DARA: "Благодаря ви много за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България и на всички извън България също. Обичам ви и ще се видим на финала."

В залата неотлъчно до нашето момиче е и майка ѝ. А финалът ще е в събота, евровизионните фенове също дадоха висока оценка за българската песен.

Лесли – почитателка от Великобритания: "Много запомняща се песен, много завладяваща. Вижте – сложила съм си и флага на България. - "Bangaranga" беше най-добрата вчера, наистина. Тя откри шоуто на втория полуфинал, аз бях в кметството и гледах на живо, покривът беше отнесен от "Bangaranga" и изключителното представяне. България е един от фаворитите за първото място според мен, заедно с вашите съседи – Румъния.

- Много добра песен, много добра, наистина. Според мен ще е на 4-то или 5-о място. "Bangaranga" е чудесна за танци.

На финала Дара ще пее под номер 12, но този път гласуването ще започне веднага след първото изпълнение.

DARA: "Благодаря ви много за подкрепата, видях всяко едно съобщение, което сте написали и изпратили. Сърцето ми е изпълнено с любов, с мотивация, надявам се това, което направих днес на сцената да ви е оставило вдъхновени."

БНТ ще излъчи на живо утре вечер от 22:00 часа финала на 70-ото издание на песенния конкурс.

И Главна дирекция "Жандармерия" на полицията даде своята подкрепа DARA. В клип в социалните медии те призоваха да подкрепим българското и написа: "Давай, Дара!"