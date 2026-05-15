БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сблъсъци между гръцки фермери и полиция на...
Чете се за: 01:42 мин.
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на...
Чете се за: 00:45 мин.
Гръцките фермери започнаха ефективна блокада в района на...
Чете се за: 01:25 мин.
Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
Чете се за: 03:00 мин.
България е на финала на "Евровизия": DARA...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

DARA НА "ЕВРОВИЗИЯ 2026"

Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия финал на "Евровизия 2026" във Виена

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Запази

БНТ ще излъчи на живо утре вечер от 22:00 часа финала на 70-ото издание на песенния конкурс

Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия финал на "Евровизия 2026" във Виена
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

България триумфално се завърна на Евровизия след тригодишно отсъствие. DARA с песента си "Bangaranga" разтърси сцената във Виена и класира страната ни на големия финал в събота. В края на януари Дара стана големият победител в националната селекция на БНТ за избор на изпълнител за най-големия музикален конкурс. И след снощното си изпълнение DARA влезе в топ 7 на евентуалните победители според букмейкърите. Обществената телевизия зае лидерска позиция в българския телевизионен ефир по време на излъчването снощи.

3 минути, които промениха очакванията и превърнаха България във финалист в песенния конкурс "Евровизия". "Bangaranga" на Дара се превърна в черния кон, който изпревари останалите със стабилни вокали, театрална сценография, емоционално присъствие и реакция на публиката.

DARA: "Благодаря ви много за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България и на всички извън България също. Обичам ви и ще се видим на финала."

В залата неотлъчно до нашето момиче е и майка ѝ. А финалът ще е в събота, евровизионните фенове също дадоха висока оценка за българската песен.

Лесли – почитателка от Великобритания: "Много запомняща се песен, много завладяваща. Вижте – сложила съм си и флага на България.

- "Bangaranga" беше най-добрата вчера, наистина. Тя откри шоуто на втория полуфинал, аз бях в кметството и гледах на живо, покривът беше отнесен от "Bangaranga" и изключителното представяне. България е един от фаворитите за първото място според мен, заедно с вашите съседи – Румъния.

- Много добра песен, много добра, наистина. Според мен ще е на 4-то или 5-о място. "Bangaranga" е чудесна за танци.

На финала Дара ще пее под номер 12, но този път гласуването ще започне веднага след първото изпълнение.

DARA: "Благодаря ви много за подкрепата, видях всяко едно съобщение, което сте написали и изпратили. Сърцето ми е изпълнено с любов, с мотивация, надявам се това, което направих днес на сцената да ви е оставило вдъхновени."

снимки: БТА

БНТ ще излъчи на живо утре вечер от 22:00 часа финала на 70-ото издание на песенния конкурс.

И Главна дирекция "Жандармерия" на полицията даде своята подкрепа DARA. В клип в социалните медии те призоваха да подкрепим българското и написа: "Давай, Дара!"

#„Bangaranga“ #DARA #"Евровизия 2026" #Евровизия 2026 #финал на Евровизия

Водещи новини

Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия финал на "Евровизия 2026" във Виена
Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Спор за паркиране: Задържаха мъж, след като нападнал депутата Ивайло Мирчев Спор за паркиране: Задържаха мъж, след като нападнал депутата Ивайло Мирчев
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Имотните измамници с повдигнати обвинения: Заподозрените са спечелили над 5 милиона евро Имотните измамници с повдигнати обвинения: Заподозрените са спечелили над 5 милиона евро
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
"Хората ще са равни пред закона от тук насетне" – вътрешният министър за свалената охрана на Борисов и Пеевски "Хората ще са равни пред закона от тук насетне" – вътрешният министър за свалената охрана на Борисов и Пеевски
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Мотористи в Пловдив протестират срещу поскъпването на...
Чете се за: 02:10 мин.
Регионални
Сблъсъци между гръцки фермери и полиция на "Кулата": Има...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев разпредели ресорите на вицепремиерите
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Визитата в Китай: Тръмп определи срещата със Си Дзинпин като...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ