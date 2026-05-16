Турция предлага изграждане на военен тръбопровод за гориво към Румъния през България

от БНТ , Източник: БТА
Турция е предложила да бъде изграден тръбопровод за гориво на стойност 1,2 млрд. долара за военни цели от Турция към Румъния през България, съобщава "Блумбърг". Тръбопроводът трябва да осигури енергийните нужди на Източния фланг на НАТО, а решение по турското предложение се очаква на срещата на алианса в Анкара на 7 - 8 юли.

Предложението на Анкара е в рамките на усилията на НАТО да разшири мрежата си от военни тръбопроводи. В публикацията се уточнява, че планираният тръбопровод ще бъде изключително за военни цели и няма да бъде отворен за цивилни доставки. Източници, запознати с темата, са отклонили запитване на "Блумбърг" за капацитета и други технически параметри на турското предложение с аргумента, че данните са класифицирани.

"Блумбърг" коментира, че пълномащабната инвазия на Русия в Украйна и смущенията в енергийните доставки, предизвикани заради затварянето на Ормузкия проток след ударите на САЩ и Израел срещу Иран, карат НАТО да укрепи модела си за сигурност на горивните доставки и да отговори на нуждата от устойчива и сравнително евтина верига на доставките за източните си членове.

Предлаганият от Турция тръбопровод ще допълни успоредните действия, които предприемат Полша и Румъния за разширяване на изток на подземната мрежа на НАТО от тръбопроводи за гориво, която датира от Студената война и е известна като NATO Pipeline System. Системата в момента достига само до Германия и оставя значителна празнина в инфраструктурата за горивни доставки на Източния фланг на НАТО.

NPS се състои от 10 отделни системи за съхранение и доставка на горива и смазочни материали. Дължината ѝ е около 10 000 километра, преминава през 12 страни - членки на НАТО, и има капацитет за съхранение от 4,1 милиона кубически метра. Системата NPS свързва хранилища, военновъздушни бази, цивилни летища, помпени станции, терминали за товарене на камиони и влакове, рафинерии, входни и изходни точки.

Десетте системи, които съставляват NPS, са национални и многонационални. Национални системи има в Гърция, Исландия, Северна Италия, Норвегия, Португалия, а в Турция има две – Западна и Източна. Многонационални системи са Северноевропейската тръбопроводна система, разположена в Дания и Германия, и Централноевропейската тръбопроводна система, която покрива Белгия, Франция, Германия, Люксембург и Нидерландия. Последната е най-голямата от всички системи в NPS. Отделни системи за съхранение и дистрибуция на горива има в България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Испания.

