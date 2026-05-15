Създават бъдещ трибунал за агресията срещу Украйна

34 страни от Съвета на Европа, Европейският съюз, Австралия и Коста Рика одобриха създаването на специален трибунал за Украйна, който да разглежда руската инвазия в страната.

Наближава моментът, в който Русия ще отговаря за действията си, отбеляза генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе след заседание на външните министри от организацията в Кишинев, Молдова. Русия беше изключена след нахлуването в Украйна през 2022 година.

Москва обяви, че ще смята за нищожни решенията на бъдещия трибунал, който ще бъде базиран в Хага. Към инициативата за създаването му не се присъединиха 12 страни, включително България, Унгария, Словакия, Малта, Турция и по-голямата част от Западните Балкани.