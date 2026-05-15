Пламен Абровски: Земеделски министри от последните 30 години ще заседават заедно всеки месец

Земеделски министри от последните 30 години ще заседават заедно всеки месец. Това обяви настоящият министър на земеделието и храните Пламен Абровски. Новосъздаденият Съвет на земеделските министри ще дава препоръки и експертни съвети по важните теми в сектора.

Първата среща беше днес, като на нея не успяха да дойдат само трима от бившите министри. Бяха обсъдени двата законопроекта за овладяване на високите цени на храните. Като приоритети на управлението си Абровски посочи подготовката на България за следващия програмен период на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Акцент ще е и напояването, което на много места липсва.