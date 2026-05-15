Карлос Насар: Топката е в Стефан Ботев

Карлос Насар е на мнение, че топката е в ръцете на Стефан Ботев относно продължаващите неуредици в Българската федерация по вдигане на тежести. Пред БНТ суперталантът на родните щанги не спомена конкретно името на все още действащия президент на централата, но заяви, че всички въпроси от финансово естество трябва да бъдат зададени пред него.

Тежкоатлетът бе сред специалните гости при откриването на изложбата „Личности и събития в български спорт“, която ще бъде в родния му Червен бряг в следващите шест месеца, а посетителите ще могат да видят едни емблематични експонати. Те са предоставени от някои от най-големите звезди на родния спорт.

„В момента той (б.а. – Стефан Ботев) е отговорен за задълженията, които имаме в НАП. Той може да каже какво решение ще вземе за федерацията и много скоро ще трябва и да отчете парите, които са изхарчени миналата година. Тези въпроси са към него, топката е в него.“

Той даде и повече яснота за забавените заплати на щангистите, като тези до европейското първенство в Батуми.

„Сега получихме заплати за до европейското първенство. Министерството на спорта ни помогна много, така се случиха финансиранията за подготовките. И може би ще бъде пак така за световното първенство“, уточни Насар.

Повече за експонатите говори и Десислава Ангелова, която председател на асоциацията „Докосни дъгата“. Тя смята, че те са там заради примера, който трябва да следват децата.

„Вече 485 артикула, защото получихме и нови дарения. Тениската, обувките и медалът не са само за респект и уважение. Те са за примера, който трябва да имат нашите деца“, каза Ангелова.

ПОВЧЕ ОТ РЕПОРТАЖА ГЛЕДАЙТЕ ВЪВ ВИДЕОТО!