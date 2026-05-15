Медицинските специалисти искат по-високи заплати: Дават 100 дни на новата власт, но са в протестна готовност

Около 90% от професионалистите по здравни грижи не са удовлетворени от условията, които им предоставя здравната система. Данните са от анкета на съсловната организация, проведена този месец. Ниските заплати и недостигът на кадри са сред най-големите проблеми за медицинските специалисти.

Медицински сестри, акушерки и лаборанти искат стартовата им заплата да бъде равна на 150% от средната за страната. Настояват и трудът им да бъде признат като втора категория. Готови са на ефективни протести, ако исканията им не бъдат изпълнени.

Диана Георгиева, председател на БАПЗГ: "Ние не сме гилдия, която да застане и да извива ръцете на всички само защото искаме нещо веднага. Когато има нова власт, се дават най-малко 100 дни толеранс. Така че сме склонни да дадем 100 дни."

Съсловието има предложения, които ще обсъди със здравния министър.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "Ангажирам се с това, да проведа срещите, ще обсъдим всички възможни решения и след това ще ви информирам".

Президентът Илияна Йотова беше сред специалните гости на конференцията на асоциацията на професионалистите по здравни грижи.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Искам да изкажа признание към всички вас, за това че думите, които казвате всеки път се познават по делата. За разлика от държавата и от институциите държите и на думите, и на делата си. А за да кажем едно наистина благодаря на вас - държавата трябва да се замисли не върху това, което ви обещава с красиви думи, а с делата, за да се чувствате достойни в труда си."

Илияна Йотова определи медицинските специалисти като „героите на нашето време в бели престилки“ и заяви, че ще бъде техен съюзник в рамките на своите правомощия.

Илияна Йотова, президент на Република България: "В мое лице ще видите винаги ваш съюзник - човек, който се прекланя пред работата ви, който знае нейната цена. И който ще направи всичко и това, което предполагат правомощията и това, което лично мога да направа така,че да бъдете оценени по достойнство."

Медицинските специалисти искат още продължаващото обучение да бъде обвързано със заплащане и да бъде въведен стандарт за броя на професионалистите по здравни грижи в болничната и извънболничната помощ.