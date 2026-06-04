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През последните години случаите на удавяне у нас са под 100, над 2400 души са спасени през 2025 г.

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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През миналата година са се удавили 3 деца

спасители плажа засилен интерес професията отчитат бчк
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Над 2400 души са спасени от удавяне през 2025 г. Тенденцията през последните години е броят на удавянията да остава под 100, което показва трайно намаляване в нивата на водния травматизъм. Това съобщи директорът на Водноспасителната служба на Българския Червен кръст Антон Налбантов на пресконференция по повод традиционната седмица на водното спасяване.

Общо 89 са удавените през 2025 г. по данни на МВР, а от януари тази година досега са 14, което е с две по-малко от миналата година за този период, отбеляза Налбантов.

Всяка година намалява броят на удавените деца, като за 2025 г. е отчетен най-ниският брой до момента – 3. Усилията ни са насочени тази цифра скоро да бъде нула, посочи Налбантов.

Над 75 000 души в страната са преминали обучителни програми през миналата година, отбеляза той. По негови думи България е страна, богата на водни басейни, което е предпоставка за воден травматизъм. Това е причината фокусът да бъде върху превенция.

Той обясни, че поради завишения процент на удавени деца от ромски произход през миналите години са изградени образователни програми, съвместно с образователни и здравни ромски медиатори. Проектът е стартирал в Добрич, като дейността се развива вече и в Хасковска област.

Въпреки затрудненията, се осигуряват достатъчен брой спасители за обезпечаването на водните басейни в страната, каза Налбантов. По негови думи има голямо текучество, защото работата е сезонна, но проблемът намалява.

Удавените чужденци за 2025 г. по Черноморието са 16, каза председателят на Националната комисия по водно спасяване д-р Димитър Димитров.

Едно от най-големите предизвикателства е обезопасяването на водните площи, особено тези във вътрешността на страната – язовири, реки и канали, където всяка година загиват хора, посочи д-р Димитров. БЧК ще предостави становище до Министерството на здравеопазването с предложение за допълване на Закона за здравето за по-ясно разписване на правомощията на структурите, които контролират изпълнението на изискванията на водното спасяване.

#намаляване на брой #удавяния #БЧК

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