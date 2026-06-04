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Доставиха експериментален препарат за лечение на хантавирус във Франция, Испания и Нидерландия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Доставиха експериментален препарат за лечение на хантавирус във Франция, Испания и Нидерландия
Снимка: АП/БТА
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Първите дози от експериментален препарат за антивирусно лечение на инфекция с хантавирус са били изпратени към Франция, Испания и Нидерландия, съобщи днес Европейската комисия, цитирана от Ройтерс.

На фона на липсата на конкретно лечение при инфектиране с хантавирус Европейската агенция по лекарствата идентифицира фавипиравир като най-добрият кандидат за употреба при клинични изпитания или протоколи за т. нар. състрадателна или милосърдна употреба, се казва в изявление на Комисията.

Японската компания „Фуджифилм Тояма Кемикъл“ е дарила 1400 таблетки фавипиравир, поръчани от Франция, Испания и Нидерландия.

ЕС ще задейства процедури за спешни обществени поръчки за осигуряване на още дози, ако през следващите седмици бъдат потвърдени още случаи на хора, заразили се с хантавируса.

Към този момент 13 души са дали положителен тест за инфекция с хантавирус, свързана с огнището на круизен кораб. Те получават лечение в Нидерландия, Франция и Испания, както и в Швейцария, САЩ и Република Южна Африка.

По оценки на Световната здравна организация до 100 000 души годишно се заразяват с пренасяния от гризачи хантавирус. Инфекцията има потенциала да бъде смъртоносна в зависимост от конкретния щам, въпреки че не се предава лесно от човек на човек.

Трима души починаха след откриването на огнището на круизния кораб.

#хантавирус #Испания #Нидерландия #Франция

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