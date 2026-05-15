Мотористи блокираха ключови пътища в страната заради цените на застраховките (ОБЗОР)

Недоволни от повишението на застраховката „Гражданска отговорност“ мотористи протестираха с настояване за мораториум върху цените в 25 населени места в страната.

В София мотористите блокираха централни части на града.

В Пловдив беше блокирано Околовръстното шосе. Във Варна недоволните мотористи се разделиха на два лъча и блокираха за половин час изходите на града.

В Бургас протестиращите спряха движението на първото кръгово кръстовище на изхода в посока София и автомагистрала „Тракия“.

Към протеста в Русе се присъединиха и мотоклубове от Разград и Свищов, като блокираха движението в двете платна към граничния пункт „Дунав мост“.

С надути клаксони започна протестът и в Благоевград, където мотористите настояха за по-голяма прозрачност при формирането на цените на задължителната застраховка.

„Това е нещо невиждано – да се увеличи с 10 или 15%, то със 100%?“ „Всички караме мотори през лятото, защото зимни гуми за моторите няма.“

Пламен Петров, организатор на протеста в Бургас: „В Европа, в която и да е държава, плащаш "Гражданска отговорност" за периода, в който ползваш мотора.“

Велислава Делчева, омбудсман на Република България: „Още по-несправедливо ми се струва това, че застрахователите не дават възможност за разсрочено плащане на „Гражданска отговорност“, каквато възможност има при автомобилите.“

От Комисията за финансов надзор посочват, че цената на застраховката „Гражданска отговорност“ се формира на база реално възникнали инциденти и изплатени щети на годишна база, независимо че инцидентите са концентрирани в определен сезон. Затова, според регулатора, изплащането на всички вноски при разсрочено плащане е важно.

Мотоклубовете настояват и за въвеждането на „Гражданска отговорност на мотоциклетиста“, която да позволява сключване на сезонни застраховки.

Красимир Пъргов, национален координатор на протеста: „Те умишлено ни карат да сключваме застраховки за една година. След това мотористите плащат две вноски и излиза, че 50% от тях не си плащат застраховките, когато не внесат останалите две.“

От Института за пътна безопасност твърдят, че броят на инцидентите по вина на мотоциклетисти остава почти непроменен. Според Асоциацията на застрахователите обаче над половината полици за мотоциклети през последните пет години са били прекратени предсрочно, а част от тези превозни средства са продължили да участват в движението без валидна застраховка.

Моторист: „Моята приятелка живее в Австрия, кара мотор и когато спре да го използва, сваля номерата, предава големия талон на застрахователя, застраховката се прекратява и не плаща.“

От Комисията за финансов надзор заявиха, че ще подкрепят въвеждането на сезонна застраховка за мотоциклетистите.