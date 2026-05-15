Мотористи блокират пътища в Русе заради поскъпването на „Гражданската отговорност“

Мотористи от цялата страна излизат на национален протест срещу драстичния скок в цените на застраховка „Гражданска отговорност" за мотоциклети. Координираната гражданска акция се провежда в различни градове днес. От месеци мотоклубовете изпращат сигнали и жалби до Комисия за защита на потребителите, Комисия за финансов надзор и Комисия за защита на конкуренцията за резкия скок в цената на застраховката „Гражданска отговорност“.

Към протестиращите мотористи в Русе се присъединиха и мотоклубове от Разград. Шествието им премина по улиците на града, преди да достигне Дунав мост, където се очаква да бъдат блокирани две платна на граничния пункт.

Участниците заявяват, че не са там, за да създават хаос, а за да бъдат чути, тъй като почти двойното увеличение на застраховките „Гражданска отговорност“ за мотористи превръща хобито им в непосилен разход.

Протестиращите призовават шофьорите да не се изнервят, а да ги подкрепят, като слязат за кратко от автомобилите си.

Засилено остава полицейското присъствие, а се очаква протестът да приключи около 19:00 ч., след което трафикът да се нормализира.