Пострадалото момче при падане от блок в Благоевград е изписано от болница "Пирогов"

Момчето, пострадало при падане от петия етаж на блок в Благоевград на 24 май, е изписано от болница "Пирогов", съобщават на сайта си от лечебното заведение.

Пациентът е контактен и адекватен, вертикализиран и се придвижва на собствен ход, посочват още от болницата. По време на хоспитализацията младежът премина през реанимационно лечение, последвано от консервативно лечение и наблюдение в Детската реанимация на "Пирогов".

При същия инцидент в ж.к. "Струмско" почина 16-годишно момиче.