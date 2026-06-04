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ТРАГЕДИЯТА В БЛАГОЕВГРАД

Пострадалото момче при падане от блок в Благоевград е изписано от болница "Пирогов"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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пострадалото момче падане блок благоевград изписано болница пирогов
Снимка: БТА/Архив
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Момчето, пострадало при падане от петия етаж на блок в Благоевград на 24 май, е изписано от болница "Пирогов", съобщават на сайта си от лечебното заведение.

Пациентът е контактен и адекватен, вертикализиран и се придвижва на собствен ход, посочват още от болницата. По време на хоспитализацията младежът премина през реанимационно лечение, последвано от консервативно лечение и наблюдение в Детската реанимация на "Пирогов".

При същия инцидент в ж.к. "Струмско" почина 16-годишно момиче.

#трагедията в Благоевград #болница "Пирогов" #пострадало момче

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