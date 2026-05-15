Визитата в Китай: Тръмп определи срещата със Си Дзинпин като успешна и незабравима

Американският президент Доналд Тръмп определи срещата с китайския лидер Си Дзинпин като „успешна, световноизвестна и незабравима“. Си Дзинпин нарече посещението на Тръмп „историческо и знаково“. Много малко подробности обаче са известни от срещата на върха.

Посещението на американския президент в Китай беше наситено с пищност, с не толкова глобална политика, колкото светът очакваше, и с не толкова търговия, колкото в Съединените щати се надяваха. Си Дзинпин показа на Тръмп комплекса на политическия елит Джунанхай.

Си Дзинпин, президент на Китай: „Тези дървета са на възраст между 200 и 300 години.“

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Толкова ли дълго живеят?“

Си Дзинпин, президент на Китай: „Има и 1000-годишни дървета на други места.“

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Това са най-красивите рози, които някой някога е виждал! Попитах президента дали може да ми даде няколко за Розовата градина и той се съгласи. Никога не съм виждал толкова големи рози.“

Джаред Мондшай посочи, че визитата е по-скоро символична, отколкото с реален стратегически пробив.

Тръмп съобщи, че Китай се е съгласил да купи 200 самолета Boeing, с потенциален ангажимент за 750 самолета. Американският президент заяви също, че Пекин е проявил интерес към закупуване на американски петрол и соя.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „От него произлязоха много добри неща. Сключихме някои фантастични търговски сделки, чудесни и за двете страни. И разрешихме много проблеми, които други хора не биха могли да разрешат. Отношенията ни са много силни."

Без да потвърждава или да отрича търговските споразумения, говорителят на китайското външно министерство посочи "важния консенсус", който двете страни са постигнали.

Си Дзинпин нарече визитата на Тръмп "благоприятна за насърчаване на взаимното разбирателство".

Си Дзинпин, президент на Китай: „Установихме нови конструктивни и стратегически отношения между двете страни. Това е важно посещение.“

Пробив в глобалните кризи не беше постигнат. Но и как точно са си говорили двамата лидери не стана ясно.

Доналд Тръмп заяви, че е получил уверение от Си Дзинпин, че Китай няма да предоставя военна подкрепа на Иран. По темата за Тайван Тръмп предпочете да говори едва след отпътуването си от Китай.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „С президента Си говорихме много за Тайван. Той не иска да види борба за независимост, защото това би било много силна конфронтация, и аз го изслушах. Не направих коментар. Изслушах го. Изпитвам голямо уважение към него.“

След визитата, изпълнена с любезности, конкуренцията между Китай и САЩ остава.

Джаред Мондшай, преподавател в Университета в Сидни: "Това не е среща, която ще покаже някаква съществена промяна в отношенията между Съединените щати и Китай. Това е по-скоро символична визата, една топла лична връзка между двама мъже. Но стратегическата конкуренция между двете държави ще надживее администрациите на Тръмп и Си."

Си и Тръмп ще се срещнат отново очи в очи в края на септември на американска територия, по покана на американския президент.