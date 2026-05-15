Тепърва ще видим колко тежат тези медали, коментира Ерика Карабелева, която се прибра на родна земя със сребро от европейското в Мюнхен
Шампионско посрещане за националния отбор по олимпийско таекуондо. Състезателите се прибраха след най-успешното европейско първенство за България в този спорт. Ерика Карабелева донесе сребърно отличие за страната ни, Християн Георгиев извоюва бронз на шампионата в Мюнхен.
Георгиев смята, че годината е стартирала перфектно и вярва, че ще завърши още по-добре.
„Положихме много усилия, ходихме на много турнири и лагери. Годината започна перфектно и ще свърши още по-добре, коментира той.
Според Карабелева тепърва ще се види тежестта на въпросните медали.
„Аз мисля, че тепърва ще видим колко тежат тези медали, защото оттук-нататък погледите и очакванията ще са върху нас“, допълни тя.
