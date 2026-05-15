БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сблъсъци между гръцки фермери и полиция на...
Чете се за: 01:37 мин.
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на...
Чете се за: 00:45 мин.
Гръцките фермери започнаха ефективна блокада в района на...
Чете се за: 01:25 мин.
Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
Чете се за: 03:00 мин.
България е на финала на "Евровизия": DARA...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Министър Керязов награди таекуондистите Ерика Карабелева и Християн Георгиев

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

С почетни плакети бяха отличени и треньорите Фарзад Золхадри и Венцислав Соколов за приноса им към успехите на състезателите.

Министър Керязов награди таекуондистите Ерика Карабелева и Християн Георгиев
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди с почетни плакети медалистите от Европейското първенство по таекуондо Ерика Карабелева и Християн Георгиев. Карабелева спечели сребърен медал в категория до 53 кг, а Георгиев завоюва бронзово отличие при 54-килограмовите.

„Поздравления за постигнатите успехи. Вие, елитните ни спортисти, сте гордост за България и пример за младите. Знам колко труд и постоянство стоят зад тези медали. Продължавайте да се развивате, защото конкуренцията не спи. Сигурен съм, че след тези отличия сте още по-мотивирани да преследвате нови и още по-големи успехи“, заяви министър Керязов.

Той подчерта, че развитието на спорта е резултат от съвместните усилия на институции, федерации и спортни клубове.

„Много е важно всички заедно да работим за това залите и стадионите да са пълни с деца. Освен че ще имаме здрава нация, така ще има и по-голям избор за елитния спорт“, добави министърът.

С почетни плакети бяха отличени и треньорите Фарзад Золхадри и Венцислав Соколов за приноса им към успехите на състезателите.

„Вашата роля е изключително важна. Вие сте до спортистите както в най-трудните, така и в най-успешните моменти. Благодаря ви за отдадеността и труда“, обърна се министърът към наставниците.

Председателят на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев благодари за уважението, като отбеляза и бързата реакция за осъществяването на срещата. По думите му за първи път подобно посрещане е организирано в толкова кратки срокове. Той подчерта и социалната роля на бойните спортове.

На срещата присъстваха още заместник-председателят на федерацията Христо Георгиев и генералният секретар Александър Минев.

#министър Енчо Керязов #Християн Георгиев #Ерика Карабелева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
„Евровизия 2026": DARA се бори за финала
2
„Евровизия 2026": DARA се бори за финала
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа реакция след блестящото представяне на "Евровизия"
3
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа...
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
4
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
Лазар е новият претендент за най-старо куче в света
5
Лазар е новият претендент за най-старо куче в света
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на „Евровизия" по БНТ1
6
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
2
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Втора етапна победа за Пол Мание
4
Втора етапна победа за Пол Мание
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
5
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
6
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ

Още от: Бойни спортове

Християн Георгиев спечели бронзов медал на европейското първенство по олимпийско таекуондо в Мюнхен
Християн Георгиев спечели бронзов медал на европейското първенство по олимпийско таекуондо в Мюнхен
Християн Георгиев спечели втори медал за България на европейското първенство по олимпийско таекуондо в Мюнхен Християн Георгиев спечели втори медал за България на европейското първенство по олимпийско таекуондо в Мюнхен
Чете се за: 02:07 мин.
Джудото получи квота за Младежките олимпийски игри в Дакар Джудото получи квота за Младежките олимпийски игри в Дакар
Чете се за: 02:42 мин.
Станислав Митков отпадна на четвъртфиналите на европейското по олимпийско таекуондо Станислав Митков отпадна на четвъртфиналите на европейското по олимпийско таекуондо
Чете се за: 01:15 мин.
Ерика Карабелева: Посвещавам сребърния медал от европейското първенство на семейството ми Ерика Карабелева: Посвещавам сребърния медал от европейското първенство на семейството ми
Чете се за: 01:52 мин.
Ерика Карабелева спечели сребро от eвропейското първенство по таекуондо Ерика Карабелева спечели сребро от eвропейското първенство по таекуондо
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Сблъсъци между гръцки фермери и полиция на "Кулата": Има обгазени хора, включително и журналисти
Сблъсъци между гръцки фермери и полиция на "Кулата": Има...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев разпредели ресорите на вицепремиерите Премиерът Румен Радев разпредели ресорите на вицепремиерите
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на „Евровизия" по БНТ1 Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на „Евровизия" по БНТ1
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
DARA в топ 10 на фаворитите в "Евровизия" според букмейкърите DARA в топ 10 на фаворитите в "Евровизия" според букмейкърите
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Визитата в Китай: Тръмп определи срещата със Си Дзинпин като...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Разбиха международен канал за контрабанда на цигари
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Четирима с обвинения след като МВР удари по имотната мафия
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Загина жената, блъсната от автомобил в Кресна
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ