Слави Бинев остава начело на българското таекуондо с нов мандат

Слави Бинев бе преизбран за председател на Българската федерация по олимпийско таекуондо с пълно единодушие по време на редовното Общо отчетно-изборно събрание на организацията. Той ще ръководи централата и през следващия петгодишен мандат.

По време на заседанието бе отчетено, че изминалият период е най-успешният в историята на федерацията. Българското таекуондо записа първи олимпийски медал, европейска титла на Кимия Ализаде и общо 198 отличия от големи международни първенства във всички възрастови групи.

Делегатите приеха финансовия отчет и подчертаха, че федерацията се развива в правилна посока, като българските състезатели вече са сред водещите на световната сцена.

За заместник-председатели бяха избрани Христо Георгиев, Димитър Михайлов и Петър Палазов, а за изпълнителен директор - д-р Александър Минев. В Управителния съвет влизат още редица утвърдени имена от българския спорт.

След събранието се проведе официална церемония с участието на представители на международните организации и водещи фигури в бойните изкуства, както и на най-успешните български състезатели, които бяха отличени за постиженията си.