Младите таланти на "Хоук-Банско“ донесоха пет медала от международен турнир в Босна и Херцеговина

Състезателите на таекуондо клуб "Хоук-Банско“ записаха поредно силно представяне на международната сцена, след като спечелиха общо пет медала на турнира "Гранд При 2026“ в Босна и Херцеговина.

Възпитаниците на треньора Николай Кехайов завоюваха два златни, един сребърен и два бронзови медала, като още веднъж демонстрираха високото ниво на подготовка в клуба.

С шампионски титли се окичиха Денис Орцев в категория до 35 килограма и Георги Донев при състезателите до 50 килограма в дисциплината спаринг. Георги Пазвантов също се представи отлично и заслужи сребърното отличие в категория до 50 килограма.

Бронзови медали спечелиха Исмаил Кунгьов в спаринга до 60 килограма и Мария Котиркова в дисциплината форма.

Успехът на младите състезатели е поредното доказателство за последователната работа и развитието на клуба през последните години. Отличното представяне в Босна и Херцеговина е резултат от усилени тренировки, постоянство и професионален подход, които продължават да носят успехи за "Хоук-Банско“ на международната сцена.