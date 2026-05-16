Спокойно е преминаването през граничния преход "Кулата-Промахон"

от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Гръцките фермери отново протестират, като този път стачката им обхваща само Северната част на Гърция. Фермерите отново стигнаха до граничния преход "Кулата-Промахон".

Тази сутрин преминаването през граничния преход за всички видове превозни средства е спокойно и в двете посоки и се осъществява нормално. От гръцка страна няма натрупано полицейско присъствие, няма трактори, всичко е спокойно.

Според информация от туристи, които вече са преминали в посока Солун по време на вчерашната блокада в района на пътен възел Серес-Левконас, там няма трактори, няма струпване на тежка техника от земеделците и преминаването също се осъществява нормално.

Вчера част от гръцките фермери от Северна Гърция достигнаха до "Кулата-Промахон" с личните си автомобили. Те опитаха с жива верига да блокират граничния преход. Полицаите от гръцка страна обаче се намесиха и не позволиха това да се случи, след което в следобедните часове ситуацията се успокои и не се стигна до блокади или ограничения на пътуващите от каквито и да било.

От края на миналата и началото на 2026 година гръцките фермери блокираха движението, най-често за тежкотоварните камиони. Всичко това най-много влияе на туристическия бизнес и бранш.

Здравка Чимева, туроператор: "Невероятно неприятно, защото това ограничава възможността нашите туристи да пътуват и освен за нас, това е неприятно и за техните хотелиери, ресторантьори. Няма как да не повлияе, но съм убедена, че всички тези, които са планирали пътувания ще се опитат да ги реализират. Обикновено туристическите автобуси и коли ги пропускат, но всичко е въпрос на време и на шанс."

Тази сутрин в посока Гърция преминаха първите туристически автобуси от България.

Вижте още в прякото включване на Али Мисанков

