Шампионът Левски срещу ходещия по тънък лед ЦСКА в последното дерби за сезона

Левски и ЦСКА ще изиграят последното Вечно дерби за сезона днес от 16:00 часа на Националния стадион "Васил Левски“. Двубоят от предпоследния кръг в първата четворка на Първа лига ще бъде ръководен от Радослав Гидженов.

Двата отбора влизат в срещата с различно настроение и различен залог. Левски вече си осигури шампионската титла и ще играе без напрежение, но с амбицията да зарадва привържениците си в последния сблъсък с големия съперник за кампанията.

За ЦСКА обаче мачът има далеч по-сериозно значение. Тимът на Христо Янев продължава битката за място в Европа, а само след няколко дни му предстои и финал за Купата на България срещу Локомотив Пловдив. Това поставя треньора пред важен избор дали да заложи на най-доброто, с което разполага, или да съхрани част от основните си футболисти за решаващия двубой за трофея.

Подобна ситуация вече имаше в предишното дерби, когато ЦСКА загуби с 1:3 след експериментален състав, а решението на Янев предизвика недоволство сред част от феновете.

При "червените“ под въпрос е участието на Мохамед Брахими, който напусна с травма последния мач. Джеймс Ето'о е наказан, а Факундо Родригес е застрашен от санкция при нов жълт картон, което може да го извади от финала за Купата. В състава се завръщат Бруно Жордао, Анжело Мартино, Лео Перейра и Леандро Годой.

В Левски Хулио Веласкес няма да разчита на наказания Гашпер Търдин и контузения Стипе Вуликич. Под заплаха от наказание са Светослав Вуцов и Акрам Бурас.

В другия мач от първата четворка ЦСКА 1948 приема Лудогорец в директен сблъсък с важно значение за разпределението на местата в Европа. Във втората четворка Черно море и Локомотив Пловдив продължават борбата за петото място, което дава право на бараж за евротурнирите.

Програма на мачовете от кръга на Топ 4:

16:00 часа

ЦСКА 1948 – Лудогорец

Левски – ЦСКА

19:00 часа

Арда – Локомотив Пловдив

Ботев Пловдив – Черно море

Повече информация за любопитните новини около двата отбора вижте от включването на пратеника ни Росен Станчев във видеото!