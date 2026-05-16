DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"

от БНТ
Като участник в песенния конкурс БНТ ще излъчи финала тази вечер от 22.00 часа

Тази вечер DARA с песента "Бангаранга" ще излезе на сцената във Виена за големия финал на "Евровизия".

След горещото си изпълнение на полуфинала в четвъртък, DARA влезе в топ 10 на евентуалните победители, според букмейкърите. Според импровизирано гласуване сред журналистите, акредитирани във Виена, DARA може да заеме 3-тото място. Тази вечер нашата представителка ще пее под номер 12, но този път гласуването ще започне веднага след първото изпълнение. БНТ ще предава големия финал на „Евровизия“ директно от Виена от 22.00 часа.

DARA: "Благодаря ви много за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България и на всички извън България също. Обичам ви и ще се видим на финала."

