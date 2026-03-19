БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
С 30% поскъпна европейският природен газ, петролът скочи...
Чете се за: 03:52 мин.
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Чете се за: 06:15 мин.
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Животът на Едит Пиаф оживява на българска сцена

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Запази

Спектакълът е сценичен разказ с 16 песни

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Животът на емблематичната френска певица Едит Пиаф оживява на българската сцена в зала „България“ утре. Биографичният спектакъл събира на една сцена три поколения певици и представя нов прочит на
най-запомнящите й песни. Каква е била тя и защо остава в историята като една от най-великите певици на Франция?

Според популярната легенда, тя се ражда на тротоар на улица „Белвил“, изоставена от родителите си, отглеждана известно време в публичен дом, израснала в бедност, като дете дори губи зрението си за
известен период. Нищо от това не се оказва пречка пред шеметната й кариера, която я превръща в една от най-великите певици.

Вера Шандел, актриса: "Животът на Едит Пиаф е бил много пъстър. Медийно се познава нейната много трагична страна. И когато се решихме да направим този спектакъл, аз си казах, аз искам да представя Едит Пиаф в светлата й страна, този живот в розово."

Марияна Арсенова, режисьор и сценарист на спектакъла: "Тя е възприемала всичко с много лекота, с много любов, с много усмивка и много смях, което всъщност, първоначалното впечатление от песните и много малко хора биха предположили."

Стоян Янкулов, музикант, барабанист, изпълнител: "Тя всъщност, наистина разказва лични истории и можеш да се потопиш в атмосферата на стария Париж, тогавашната романтика и меланхолия, от този момент оттогава. В тези песни можеш да усетиш много дълбоки чувства, изпълнени с тъга, а това идва от нейния живот."

Вера Шандел, изпълнител: Тя е помагала на много хора, тя е обичала истински, докрай. И много е вярвала, защото благодарение на чудо проглежда, след като е трябвало по всички докторски мнения, тя да ослепее.

Марияна Арсенова, режисьор и сценарист на спектакъла: "За да може до публиката да стигнат й частите от живота на Едит Пиаф, които ние сме облекли в думи и прекрасните изпълнения на невероятните музиканти от Ангел Заберски Трио и Вера Шандел."

Спектакълът е сценичен разказ с 16 песни.

доц. д-р Ангел Заберски, аранжименти: "Зрителите могат да очакват само хубави неща, хубави мигове и хубава музика най-вече. Този спектакъл си заслужава и големия оркестър, както се е правило назад във времето, миналият век."

Датата е избрана неслучайно – 20-ти март – Международният ден на франкофонията.

Организаторите подготвиха и подарък-билети за хората родени преди 1946 г. и след 2006 г., за да покажат, че песни почти на 100 години могат да вълнуват различните поколения и да бъдат актуални.

Стоян Янкулов, музикант, барабанист, изпълнител: "Това са чувства, които се усещат, без да се разбира дори езика, затова въздейства на целия свят."

Вера Шандел, изпълнител: И затова това е спектакъл, който се казва „Животът на…“ и е първи от поредица. С такъв успех ние мислим да направим още няколко известни личности."

Специално участие ще имат Мими Николова и 18-годишната певица Александра – символичен мост между поколенията. Събитието се реализира с подкрепата на Столична община и под патронажа на президента.

Автор: Анна-Мария Георгиева

#Ангел Заберски #Вера Шандел #Едит Пиаф #зала България #премиера #спектакъл

Последвайте ни

ТОП 24

Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
1
Най-четени

Още от: Култура

Богато археологическо откритие в Несебър при строеж на училищен корпус
Чете се за: 01:30 мин.
Найден Тодоров: Искам да спрем да говорим само за пари, а за смисъла на това, което правим
Чете се за: 04:57 мин.
Министерството на културата няма да закрива държавни културни институти
Чете се за: 01:30 мин.
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът на "Педя човек - лакът брада"
21028
Чете се за: 02:20 мин.
След 3 години ремонт: Театър "София" отвори врати за публика с премиерата на "Любов и други аварии"
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

У нас
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Чете се за: 03:52 мин.
Икономика
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ