Депутатите приеха Закона за прозрачност и почтеност известен и като Закон за лобизма

Депутатите приеха извънредно на второ четене Закона за прозрачност и почтеност или така наречения Закон за лобизма. Така се гарантира изплащането на 437 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), които ще отидат за болници, детски градини, хеликоптери за спешна помощ, изграждане на домове за възрастни.

Георги Георгиев, ГЕРБ-СДС:"Сумата, която ще получи България безвъзмездно срещу приемането на този закон е равностойна на разходите за течащите и в момента ремонти и обновяване на 80 от домовете за възрастни хора, в които са настанени 5 600 наши сънародници."

Парламентът реши да смени термина „лобизъм“ с „представителство на интереси“, за да се избегне негативното обществено възприятие.



Законът предвижда да се създаде публичен регистър към Сметната палата, в който ще се вписват лица и организации, които извършват лобистка дейност срещу заплащане или представляват чужди интереси.Целта е гражданите да виждат кой влияе върху решенията на властта. Няма да бъде публична информация като ЕГН или дата на раждане, както и данни за контактите на лицата.

Атанас Славов, ПП-ДБ:"Законопроектът изключва адвокатите от една страна, синдикатите от друга, и се оказва, че НПО-та ще трябва да се регистрират в регистъра, което води до дублиране на регистрацията, тъй като те вече са регистрирани в Агенцията по вписванията."

Текстовете предвиждат и санкции. За физическо лице, което извършва дейност, без да се впише в регистъра, глоба от 1000 до 2500 евро. А за юридическо лице – имуществена санкция от 2500 до 7500 евро. Има и глоби при деклариране на неверни данни.

Основните критики на опозицията при гласуването в правна комисия са, че законът е в насипно състояние. Въпреки това, той мина в зала без съществен дебат.