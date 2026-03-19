Рюте: Алиансът е готов да защитава Румъния при заплаха от Иран, според Букурещ обаче такава няма

Алиансът е готов да защитава Румъния при заплаха от Иран. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте след среща с румънския президент Никушор Дан.

Изказването на Рюте беше по повод предупреждение на Техеран, че ще отговори политически и законово след съгласието на Букурещ временно да разположи военни сили и отбранително оборудване на Съединените щати в свои бази за операции срещу Техеран. Румънският президент увери, че заплаха засега няма и добави, че с разполагането на повече американски военни страната става по-сигурна. Рюте обсъди с румънския президент Никушор Дан и сигурността на Източния фланг на Алианса в контекста на конфликта в Близкия изток.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Това, което правим в операция "Източен страж", е да съберем заедно всички способности, с които разполагаме от Черно море до Далечния север, за да се уверим, че можем да защитаваме нашия Източен фланг. В същото време това ни помага да разберем по-добре къде са пропуските ни и върху какво трябва да работим повече, и това са дроновете и анти-дрон технологиите. Между другото, работим в тясно сътрудничество с украинците. Заради тази ужасна война, която трябва да водят срещу руснаците, нашите украински приятели придобиват толкова много опит що се отнася до дроновете и анти-дрон технологиите. Имаме съвместен център в Полша, където работим, за да придобием всички техни знания."