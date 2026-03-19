Рюте: Алиансът е готов да защитава Румъния при заплаха от Иран, според Букурещ обаче такава няма

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 02:35 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Алиансът е готов да защитава Румъния при заплаха от Иран. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте след среща с румънския президент Никушор Дан.

Изказването на Рюте беше по повод предупреждение на Техеран, че ще отговори политически и законово след съгласието на Букурещ временно да разположи военни сили и отбранително оборудване на Съединените щати в свои бази за операции срещу Техеран. Румънският президент увери, че заплаха засега няма и добави, че с разполагането на повече американски военни страната става по-сигурна. Рюте обсъди с румънския президент Никушор Дан и сигурността на Източния фланг на Алианса в контекста на конфликта в Близкия изток.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Това, което правим в операция "Източен страж", е да съберем заедно всички способности, с които разполагаме от Черно море до Далечния север, за да се уверим, че можем да защитаваме нашия Източен фланг. В същото време това ни помага да разберем по-добре къде са пропуските ни и върху какво трябва да работим повече, и това са дроновете и анти-дрон технологиите. Между другото, работим в тясно сътрудничество с украинците. Заради тази ужасна война, която трябва да водят срещу руснаците, нашите украински приятели придобиват толкова много опит що се отнася до дроновете и анти-дрон технологиите. Имаме съвместен център в Полша, където работим, за да придобием всички техни знания."

Никушор Дан, президент на Румъния: "Иран не е заплашвал Румъния, те предупредиха само за политически и правни последици. Така че не сме в ситуация, различна от тази преди един-два-три месеца. Румъния е защитена, тя е част от НАТО, има стратегическо партньорство със Съединените щати и с допълнителните американски военни Румъния става още по-сигурно място."

#Никушор Дан #румъния #Марк Рюте #Иран #НАТО

ТОП 24

Гледайте по БНТ 3 световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
1
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по лека атлетика в зала в...
След проверка: Разкриха незаконен дом за възрастни край Варна
2
След проверка: Разкриха незаконен дом за възрастни край Варна
В следващите дни ще се задръжи ветровито, облачно и с валежи на места
3
В следващите дни ще се задръжи ветровито, облачно и с валежи на места
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
4
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки спазени изисквания
5
Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки...
БНТ почита паметта на Минчо Празников
6
БНТ почита паметта на Минчо Празников

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
3
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
4
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
5
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
6
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

Още от: Европа

Войната в Украйна - преговори за мир между САЩ и Украйна
Войната в Украйна - преговори за мир между САЩ и Украйна
Върховният административен съд на Полша узакони еднополовите бракове, сключени в Европа Върховният административен съд на Полша узакони еднополовите бракове, сключени в Европа
Чете се за: 03:15 мин.
Френският е четвъртият най-използван език в света Френският е четвъртият най-използван език в света
Чете се за: 02:25 мин.
Фридрих Мерц подкрепи кандидата на ХДС в изборите за провинция Райнланд-Пфалц Фридрих Мерц подкрепи кандидата на ХДС в изборите за провинция Райнланд-Пфалц
Чете се за: 00:52 мин.
Словения избира нов парламент в неделя Словения избира нов парламент в неделя
Чете се за: 04:57 мин.
Три седмици преди изборите в Унгария, опозицията набира доверие – пред БНТ говори журналистът Петер Инкеи Три седмици преди изборите в Унгария, опозицията набира доверие – пред БНТ говори журналистът Петер Инкеи
Чете се за: 09:40 мин.

Водещи новини

МВнР: България призовава да се спре поставянето на мини в Ормузкия проток
МВнР: България призовава да се спре поставянето на мини в Ормузкия...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Цените на горивата у нас продължават да се покачват Цените на горивата у нас продължават да се покачват
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Заради мъртви птици: Басейнова дирекция ще изследва водни проби от Шабленското езеро Заради мъртви птици: Басейнова дирекция ще изследва водни проби от Шабленското езеро
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Президентът Йотова: Наш дълг е да завещаем на младите хора на България мир и възможност да развиват талантите си Президентът Йотова: Наш дълг е да завещаем на младите хора на България мир и възможност да развиват талантите си
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Дъждовна неделя ни очаква, в София максималните температури ще са...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Куриозен случай в Пловдивско: Осъдиха земеделец за премахната...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: САЩ разреши покупката на ирански петрол,...
Чете се за: 01:22 мин.
Близък изток
20–30% от хората по света имат проблеми със съня
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
