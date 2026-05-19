Прокуратурата протестира оправдателната присъда на Николай Малинов

Софийската градска прокуратура внесе протест срещу оправдателната присъда на Николай Малинов по делото за шпионаж и разпространяване на класифицирана информация, представляваща държавна тайна.

От държавното обвинение съобщиха, че на 19 май 2026 г. е внесен официален протест срещу решението на Софийски градски съд от 14 май 2026 г., с което Малинов беше признат за невиновен по обвиненията за шпионаж по чл. 105, ал. 1 от Наказателния кодекс и за разгласяване на класифицирана информация по чл. 357, ал. 1 НК.

Според прокуратурата постановената присъда е неправилна и следва да бъде отменена. От СГП посочват, че към момента правните съображения на съда за оправдателния акт остават неясни, а след публикуването на мотивите ще бъдат представени и конкретни аргументи срещу съдебното решение.

В протеста си прокуратурата предлага Софийският апелативен съд да отмени оправдателната присъда на СГС и да признае Николай Малинов за виновен по повдигнатите обвинения, като му бъде наложено съответното наказание.