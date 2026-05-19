БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Прокуратурата протестира оправдателната присъда на Николай Малинов

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Софийската градска прокуратура внесе протест срещу оправдателната присъда на Николай Малинов по делото за шпионаж и разпространяване на класифицирана информация, представляваща държавна тайна.

От държавното обвинение съобщиха, че на 19 май 2026 г. е внесен официален протест срещу решението на Софийски градски съд от 14 май 2026 г., с което Малинов беше признат за невиновен по обвиненията за шпионаж по чл. 105, ал. 1 от Наказателния кодекс и за разгласяване на класифицирана информация по чл. 357, ал. 1 НК.

Според прокуратурата постановената присъда е неправилна и следва да бъде отменена. От СГП посочват, че към момента правните съображения на съда за оправдателния акт остават неясни, а след публикуването на мотивите ще бъдат представени и конкретни аргументи срещу съдебното решение.

В протеста си прокуратурата предлага Софийският апелативен съд да отмени оправдателната присъда на СГС и да признае Николай Малинов за виновен по повдигнатите обвинения, като му бъде наложено съответното наказание.

#прокуратурата протест #николай малинов #оправдателна присъда

Последвайте ни

ТОП 24

След победата на DARA: "Билд" публикува 20 интересни факта за България
1
След победата на DARA: "Билд" публикува 20 интересни...
Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри, за да обсъдим подготовката за "Евровизия"
2
Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри, за да...
14-годишна родилка в тежко състояние е транспортирана с медицински хеликоптер до София
3
14-годишна родилка в тежко състояние е транспортирана с медицински...
След победата на DARA: "Bangaranga" оглася училищни коридори
4
След победата на DARA: "Bangaranga" оглася училищни коридори
Пътят към победата: Кой е международният екип, който стои зад "Bangaranga"?
5
Пътят към победата: Кой е международният екип, който стои зад...
Германският канцлер Мерц: "Bangaranga" ще бъде шлагер на лятото в цяла Европа
6
Германският канцлер Мерц: "Bangaranga" ще бъде шлагер на...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Сигурност и правосъдие

Родители на загинали деца протестираха пред съда в Пловдив: „4 години чакаме справедливост“
Родители на загинали деца протестираха пред съда в Пловдив: „4 години чакаме справедливост“
ГДБОП разби схема за продажба на хранителни добавки, претендирали, че са чудодейно лекарство ГДБОП разби схема за продажба на хранителни добавки, претендирали, че са чудодейно лекарство
Чете се за: 04:50 мин.
Агенция „Митници“ с нов директор Агенция „Митници“ с нов директор
Чете се за: 01:10 мин.
В очакване на правосъдие: Близки на 11-годишния Ангел от Лясковец с протест пред Съдебната палата В очакване на правосъдие: Близки на 11-годишния Ангел от Лясковец с протест пред Съдебната палата
Чете се за: 02:37 мин.
СДВР с жест към DARA: Публикуваха снимка с певицата СДВР с жест към DARA: Публикуваха снимка с певицата
17940
Чете се за: 00:22 мин.
Срещу глоба от 500 евро: Освободиха доставчика, нападнал Ивайло Мирчев Срещу глоба от 500 евро: Освободиха доставчика, нападнал Ивайло Мирчев
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

БНТ и Столичната община с BANGARANGA PARTY в центъра на София
БНТ и Столичната община с BANGARANGA PARTY в центъра на София
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за "Евровизия" 2027, но и ще се справи чудесно Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за "Евровизия" 2027, но и ще се справи чудесно
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Държавата стартира ускорена координация по проекта за високоскоростен интернет Държавата стартира ускорена координация по проекта за високоскоростен интернет
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Километрично задръстване в Кресненското дефиле Километрично задръстване в Кресненското дефиле
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Абитуриентски балове 2026: "Пътна полиция" затяга...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Заради дипломатически усилия: Тръмп отмени планираната атака срещу...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Константин Проданов: Мерките за дефицита са само началото
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
„БНТ представя“ оперния певец Никола Гюзелев с филма...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ