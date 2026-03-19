Служебният премиер Андрей Гюров призова гражданите да гласуват

Часове преди началото на предизборната кампания, служебният премиер Андрей Гюров публикува в профила си във Фейсбук призив към гражданите да гласуват.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Утре започва поредната предизборна кампания. И е важно да си припомним защо стигнахме до тук. В края на миналата година, стотици хиляди български граждани излязоха по улиците и площадите в цялата страна. Те казаха ясно и достойно - не на политиката на самозабравянето, на корупцията и на усещането, че властта е средство за лична употреба на малцина. МВР започна операции срещу купуването и продаването на гласове. Попречихме социалните помощи и дървата за огрев да се използват като средства за натиск. Но истината е, че нито едно правителство не може да гарантира само честни избори. Най-силната защита на демокрацията е участието на гражданите. Затова моят апел към всички българи е прост: излезте и гласувайте!"