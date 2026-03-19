Георги Павлов: Нека не натовартваме спортистите за световното първенство по лека атлетика

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов благодари на медиите за подкрепата,

която оказват на олимпийски спорт №1.

От централата организираха медиен ден, в който Божидар Саръбоюков и неговият треньор Димитър Карамфилов споделих очакванията си за предстоящото световното първенство по лека атлетика.

„За първи път в историята на федерацията ни атлетите ни са осигурени със заплати и това им дава самочувствие, и спокойствие. Нека не натоварваме спортистите ни с големи очаквания за световното. Искам да се забавляват. Откакто застанах начело на федерацията въведохме и финансово стимулиране за високата категория състезания. И за да не става така както в други спортове и премии да има само за състезателите ние даваме същия бонус, и за треньора, защото той е с много голям принос за представянето на състезателя“, заяви Павлов.

На шампионата на планетата в Торун България ще бъде представена от общо петима състезатели. Първенството стартира на 20 март, петък, като в първия ден страната ще бъде представена от най-добрите ни спринтьори на 60 м Христо Илиев и Никола Караманолов. Сериите са общо 7 и започват в 11:20 часа (бълг. вр.). Към полуфиналите продължават първите трима плюс трите най-добри времена. Караманолов е в шести коридор на втора серия, а Илиев е пета пътека на шеста серия. На 21-ви от 20:38 часа (бълг. вр.) е финалът на троен скок с Александра Начева, а в неделя от 20:12 ч (бълг.вр.) е битката за медалите в скока на дължина с Божидар Саръбоюков.

БНТ 3 ще излъчва на живо първенството в Торун.