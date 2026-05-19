Марчело Абонданца: Целта на отбор като нашия е само израстването

Селекционерът на националния отбор на България говори пред медиите преди старта на подготовката за Лигата на нациите.

Селекционерът на националния отбор на България по волейбол Марчело Абонданца отказа да сравни тима в момента с този преди 13 години, когато отново води България. Той говори пред медиите преди старта на подготовката за Лигата на нациите.

"Не, трудно е да се правят сравнения. Преди 13 години бяхме по-завършен отбор, по-опитен и по-талантлив дори. Този тим има нужда от време да се развие, макар че има състезателки, които даже могат да стигна до по-високо ниво, но започваме от по-ниско стъпало като отбор", каза италианският специалист.

"Целта на отбор като нашия е само израстването. Логично е да се опитаме да запазим мястото си в Лигата на нациите, но знам, че ще бъде много трудно, защото имаме и отсъстващи и момичета с физически проблеми", обясни той.

"Това е отборът, с който ще работя през това лято. Обичам да говоря за момичетата, които са тук, а не за тези, които отсъстват", отговори Абонданца на въпрос дали очаква нови подкрепления към състава и завръщането на по-опитни състезателки. Да, ще има отбори, които също ще бъдат подмладени. В първата седмица на състезанието ще има някои отбори, които ще бъдат с вторите си състави, но става дума за много силни тимове, като Италия и Турция", каза треньорът.

На въпрос дали има амбиции с жените да повтори това, което направиха мъжете със сънародника му Джанлоренцо Бленджини, той отговори: "Не, напълно различно е. При мъжете много играчи вече бяха натрупали опит в чужбина, в нашия състав почти няма момичета, които да са били дълго време в чужбина. А и от по-младите момичета няма такава, която да е била основна фигура в силно първенство. Така че ще имаме нужда от време", завърши Марчело Абондаца.

