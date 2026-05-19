Марчело Абонданца: Целта на отбор като нашия е само израстването

Селекционерът на националния отбор на България по волейбол Марчело Абонданца отказа да сравни тима в момента с този преди 13 години, когато отново води България. Той говори пред медиите преди старта на подготовката за Лигата на нациите.
"Не, трудно е да се правят сравнения. Преди 13 години бяхме по-завършен отбор, по-опитен и по-талантлив дори. Този тим има нужда от време да се развие, макар че има състезателки, които даже могат да стигна до по-високо ниво, но започваме от по-ниско стъпало като отбор", каза италианският специалист.
"Целта на отбор като нашия е само израстването. Логично е да се опитаме да запазим мястото си в Лигата на нациите, но знам, че ще бъде много трудно, защото имаме и отсъстващи и момичета с физически проблеми", обясни той.
"Това е отборът, с който ще работя през това лято. Обичам да говоря за момичетата, които са тук, а не за тези, които отсъстват", отговори Абонданца на въпрос дали очаква нови подкрепления към състава и завръщането на по-опитни състезателки. Да, ще има отбори, които също ще бъдат подмладени. В първата седмица на състезанието ще има някои отбори, които ще бъдат с вторите си състави, но става дума за много силни тимове, като Италия и Турция", каза треньорът.
На въпрос дали има амбиции с жените да повтори това, което направиха мъжете със сънародника му Джанлоренцо Бленджини, той отговори: "Не, напълно различно е. При мъжете много играчи вече бяха натрупали опит в чужбина, в нашия състав почти няма момичета, които да са били дълго време в чужбина. А и от по-младите момичета няма такава, която да е била основна фигура в силно първенство. Така че ще имаме нужда от време", завърши Марчело Абондаца.